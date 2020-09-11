تراند اليوم : رسميا .. نتائج السادس الابتدائي ٢٠١٨ فى الرصافة الثانيه وميسان : من هنا نتائج السادس الابتدائي لمحافظة ميسان 2018

أعلنت اليوم الاثنين نتيجة السادس الابتدائي ٢٠١٨ فى الرصافة الثانيه وميسان بعدما ظهرت نتائج السادس في أكثر من 6 محافظات أخرى، ونقدم لكم نتائج السادس الابتدائي عبر موقع النجاح العراقي المختص بنتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية.

واعلنت مديرية تربية محافظة ميسان، نتائج الدور الاول لمرحلة السادس الابتدائي في المحافظة، فيما اكدت ان نتائج مديريات المحافظات الاخرى ستعلن حال الانتهاء من تدقيق الدفاتر الامتحانية.

وقال المدير العام للتربية، رياض العمري: "إن لجان التصحيح أكملت كل إجراءات تصحيح الدفاتر الامتحانية"، مؤكدًا أن "إدخال بيانات هذه الدفاتر شارف على الانتهاء باستثناء مادة الاجتماعيات".وبيَّن أن "النتائج ستعلن خلال الـ48 ساعة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "نسب النجاح بحسب الإحصاءات الأولية جيدة".

وأكد أن "وزارة التربية استخدمت هذا العام -ولأول مرة- إدخال السعي السنوي مع الطالب، وهو الأمر الذي سيساهم في رفع نسب النجاح".

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