تراند اليوم : العوائل المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية

العوائل المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية ،تم يوم الأحد 15 ديسمبر تفعيال رابط التقديم على استمارة الأراضي السكنية لجميع فئات المواطنين العراقيين ذكوراً وإناثاً، فقد تم الإعلان عن انطلاق حزمة جديد من حزم الرعاية الاجتماعية بفضل التعاون بين الوزارتين سالفتي الذكر، وكانت باكورة هذا التعاون هو فتح باب التسجيل والتقديم على استمارة الأراضي السكنية، حيث تم تجزئة فئات المواطنين العراقيين إلى أربع فئات، كل فئة لها شروط خاصة حتى تستطيع التقديم على قطع الأراضي السكنية التي أتاحتها وزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة العراقية.

ومع أهمية هذا الموضوع لقطاع عريض من موطني العراق، فكان لِزاما علينا إعداد تقرير مفصل عن كيفية التسجيل على رابط التقديم على قطع الأراضي السكنية المُعدة للتمليك للمواطنين العراقيين بكافة محافظات العراق، هذا ومع بداية التسجيل والتقديم شهد رابط موقع التقديم على الأراضي السكنية إقبال منقطع النظير، لدرجة أن الموقع لم يستطيع الصمود أمام كثرة المواطنين، وأصبح يخرج عن الخدمة معظم الوقت، لذل سنستعرض معكم من خلال هذا التقرير إحدى الفئات المُستهدفة ببرنامج تمليك أراضي الإسكان.

استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية التابعة لوزارة الإسكار والإعمار

أولاً تم الإعلان الرسمي من قبل السيد بنكين ريكاني وزير الإسكان والإعمار والبلديات العامة في حكومة تصريف الأعمال العراقية عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان، وذلك لكافة المواطنين بجميع المحافظات، بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم برقم 70 لسنة 2019، وذلك لعدد 4 فئات ولكل فئة شروطها الخاصة.

يتم التسجيل على استمارة التقديم الخاصة بالأراضي المُعدة للتمليك للمواطنين عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة، وذلك باختيار الفئة التي تنطبق على حالتك الاجتماعية والوظيفية والدخل العام لكل مواطن، ثم بعد 1لك تقوم بكتابة البيانات الخاصة بك وملئ استمارة التقديم بمعلومات صحيحة، وبعد الانتهاء من ملئ الاستمارة يجب مراجعتها للتأكد من صحة المعلومات، ثم تقوم بالضغط على كلمة تسجيل.

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رابط استمارة التقديم للأراضي السكنية “وزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة”

البيانات والمعلومات التي تتطلبها استمارة التقديم على الأراضي السكنية هي تشمل الاسم وأسم وأسم الوالد والجد والوالدة، وكذلك مكان وتاريخ الميلاد، وعنوانك والبلدية والمحافظة التي تتبعها،وكذلك لابد من كتابة رقم الهاتف المحمول، وكتابة رقم البطاقة الموحدة في حال وجودها، وكذلك الحالة الاجتماعية وعدد الزوجات والأبناء القاصرين، والإقرار أنه لم يتم الاستفادة بسكن أو أراضي من الدولة، ثم تضغط إرفاق.

رابط استمارة التقديم للأراضي السكنية لفئة العوائل المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية

شروط التقديم لقطع أراضي الإسكان للفئات المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية

أن يكون عراقي الجنسية

أن يكون مُعيل أو متزوج

ألا يكون المتقدم للاستفادة ببرنامج أراضي الإسكان موظف في دوائر الدولة أو القطاع العام

يجب أن لا يكون المتقدم موظفا في بالدولة أو يعمل بالقطاع العام.

يجب على المتقدم أن لا يكون هو أو زوجته أو أولاده القاصرين قد تملك سابقاً قطعة أرض أو وحدة سكنية من دوائر الدولة.

يجب على المتقدم أن يكون لا يملك قطعة ارض أو أي عقار أخر.

يمكن للمطلقة التي ليس لديها أولاد قاصرين التقديم

يتعهد المتقدم بصحة البيانات والمعلومات المقدمة وبخلافة يتحمل المسؤولية

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روابط استمارة التقديم للأراضي السكنية لجميع الفئات

رابط التقديم عن طريق الاستمارة الإلكتروني للعوائل المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية

رابط التقديم على استمارة توزيع قطع الأراضي – شريحه العوائل ذوي الإعاقة

رابط التقديم على استمارة قطع الأراضي الفئات الأخري وتشمل الموظف والكاسب وغيرهما (بسعر الخدمات)

رابط استمارة فئة المواطنين أصحاب الدخول المرتفعة

شروط التقديم لقطع أراضي الإسكان للفئات ذوو الإعاقة

رابط استمارة تقديم الأراضي السكنية التابع وزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة نظام توزيع قطع الأراضي فئة شريحه العوائل ذوي الإعاقة

يمكن لفئة ذو الإعاقة التقديم على استمارة تملك قطعة الأرض بمساحة تبلغ 200 م2 وذلك لذوي الإعاقة البالغين السن القانوني، أما عن البدل فيقدر بمبلغ 250 دينار عراقي للمتر المربع. وذلك بموجب قوائم معتمدة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أجب أن يكون المتقدم يكون عراقي الجنسية.

تملك قطعة ارض للمعوق القاصر وتسجل باسم احد والديه وتحجز بأموال القاصرين لضمان حقوقه.

يشمل التمليك المعوق البالغ السن القانوني المتزوج والأعزب.

يشمل التمليك المتخلف عقليا.

لا يملك قطعة ارض أو أي عقار أخر.

يشمل التمليك المتخلف عقليا من غير اليتامى وتسجل باسمه ويكون تحت إشراف رعاية القاصرين وفق المادة 40 من قانون رعاية القاصرين.

لا يشمل التمليك المشمولين بقانون 57 لسنة 2016 مصابي العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والأعمال الحربية ضمن هذه الشريحة .

أن لا يكون هو وزوجه وأولاده القاصرين قد تملك قطعة ارض أو وحدة سكنية من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي أو بواسطة الجمعيات التعاونية الإسكانية استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 لسنة 1982.

ملاحظة : يتعهد المتقدم بصحة البيانات والمعلومات المقدمة وبخلافة يتحمل المسؤولية

هذا وقد صرحت وزارة الإسكان والإعمار بأن فترة التقديم ستمد ثلاثة شهور على رابط استمارة التقديم قطع الأراضي السكنية، وذلك حتى يوم 15 مارس 2020، وليس هناك أولوية لمن بادر بالحج، والأولية لانطباق الشروط فقط.