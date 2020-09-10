تراند اليوم : تفسير حلم ابتعاد الزوج عن زوجته أثناء النوم2020

هُناك العديد من الاحلام والكوابيس التي تراودنا فنقوم بالبحث عمّا تحمله من دلالات وتفسيرات، وفي مَقالنا هذا نشرح لكُم تفسير حلم ابتعاد الزوج عن زوجته وأهم الدلالات والمعاني التي يحملها هذا الحلم للزوج والزوجة، نظرًا لأنّ مثل هذه الأحلام مُخيفة بعض الشّئ ويُمكن أن يكون لها تأثير قوي على الإنسان، لهذا سنعمل على شرح وتوضيح تفسير حلم ابتعاد الزوج عن زوجته وأهمّ ما يدل عليه هذا الحلم.

هُناك العديد من التفسيرات للشيخ ابن سيرين حول حلم الأزواج في المنام ، حيثُ له الكثير من الدلالات والتفسيرات منها:

تدل رؤية الزوجه لزوجها وكان مبتسماً لها فإنه يدل على حلول البركة و السعادة في حياتها الزوجية وزيادة المحبة بينكما.

ومن رأت زوجها يتركها بدون سبب فإنه يدل على حدوث المشاكل او الخلاف بينك و بين زوجك أو ربما دل على الفراق بينك و بين زوجك.

ومن رأت زوجها يوبخها في المنام فإنه تجديد للعلاقات بينكِ وبين زوجك وتزيد المحبة.

ومن رأت زوجها ميت او انه يموت في المنام فإنها تصاب بالهموم و الحزن.

ومن رأت زوجها مهموماً في المنام فإنه مرض يصيبك أو يصيب أحد أفراد الاسرة. ومن رأت زوجها مريضاً فإنه لن يقدرها او يعاملها بلطف بعد ذلك.

ومن رأت زوجها في موقف مرحج او موقف يثير الخوف فإنه يدل حدوث شيء مكروه لها او لزوجها او ربما دل على قلة المحبة بينهما.

تدل رؤية او حلم من ترى زوجها يتزوج عليها في المنام على صلاحها او ربما دل على زيادة المسؤلية في العائلة إما من إنجاب الاطفال وزيادة عددهم او شيئاً من ذلك أو ربما دل على انشغال زوجها في أمور الدنيا وغفوته عن الآخرة أو انه غنى ورفعة و شرف بقدر جمال التزوجة التي يتزوجها زوجها في المنام.

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الحلم بفراق الزوجين هو بمثابة كابوس مُمكن أن يأتي لأحدهما، لهذا يجب الأخذ بالحُسبان لمحاولة معرفة التفسير الصحيح من المفسرين المختصين.

يقول ابن سيرين بأن إذا رأى الرجل المتزوج أنه يطلق زوجته بدون عنف فإنه يدل على الغنى والرزق الواسع بإذن الله لقوله تعالى (وإن ينفرقا يغن الله كلا من سعته).

أما من طلق زوجته أو امرأته طلاقا فيه رجعة أو ما يسمى رجعيا فإنه يعزل عن عمله ومنصبه ويترك حرفته لفترة من الوقت أو بشكل دائم.

أما من يطلق زوجته في منامه بشيء من العنف والتعصب فإنه يفارق ملكه أو يفقد ماله ويخسره أو يعزل عن مكانه في العمل أو يزول جاهه بين الناس.

ويدل الطلاق مع التعصب أو بشكل عام عند رأي الكثير من المفسرين ومن ضمنهم ابن سيرين أنه قد يدل على الفقر وخسارة المال، لأن المرأة في حلم الرجل أو زوجته في منامه هي دالة على عمله أو ماله أو حرثه ودنياه وسلطانه.

ومن كانت زوجته مريضة ورأى أنه يطلقها فإنها تموت بمرضها، كذلك من طلق زوجته طلاقا رجعيا قد يكون التفسير هو موت زوجته كما يفسره ابن سيرين لمن باع أو اعتق زوجته أو فارقها.

أما الطلاق الكلي بلا رجعة أو الطلاق بالثلاث النهائي والفراق الأبدي في الحلم يدل على والخير والعافية والسلامة لزوجته أو تحسن تدبير بيته وأولاده.

أما إن كان الرائي رجلا مريضا فإن الطلاق لزوجته يعني موته.

وإن لم يكن مريضا يدل على فقره أو افتقار حاله وخسارته، وللأعزب غير المتزوج يكون الطلاق هو فراق للحال الحسن، أي من كان بعمل أو يملك المال فارق ذلك العمل والمال، وإلا كانت مصيبة أو حزن.

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