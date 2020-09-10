تراند اليوم : أضرار البرد على جسم الإنسان

أضرار البرد على جسم الإنسان

غزة / الخليج 365

يأتي فصل الشتاء حاملاً معه البرد على شكل أمطارٍ وثلوجٍ وصقيع ٍ وعواصف ودرجات حرارة منخفضة، وعلى الرغم من جمالية هذا الفصل وروعته، إلا أنّه يسبّب العديد من المشاكل الصحيّة والأمراض للناس خصوصاً عند عدم اتخاذهم للاجرءات الوقائية والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم، في هذا المقال سنتحدث عن الأضرار الصحية التي من الممكن أن يحملها برد الشتاء.

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أضرار يسبّبها البرد

زيادة تخثر الدم الموجود في الشرايين، وبالتالي يصبح الإنسان أكثر عرضةً للإصابة بالجلطات والجرحات القلبيّة بالإضافة إلى السكتات الدماغية، حيث إنّ أمراض القلب والشرايين تتفاقم مع انخفاض درجات الحرارة.

عسر الهضم بالإضافة إلى حدوث أوجاع معوية؛ والسبب في ذلك يعود إلى وجود أنزيمات في المعدة لا تعمل في درجات الحرارة المنخفضة.

سرعة التقاط الأمراض المختلفة كالسعال والزكام والإنفلونزا ونزلات البرد وآلام الحلق بالإضافة إلى حدوث وجع في الرأس؛ والسبب في ذلك يعود إلى انتشار الجراثيم والميكروبات والفيروسات في الطقس البارد.

التهاب القفص الصدريّ والرئتين نتيجة الإصابة بالإنفلونزا الحادّة.

تقلّص في عضلات المجاري، ممّا يؤدّي إلى حدوث مشاكل حصر البول خصوصاً عند الأشخاص الذين يعانون تضخماً في غدة البروستات.

الموت في حال الانخفاض الكبير في درجة الحرارة، حيث تؤدّي درجات الحرارة المتدنيّة إلى قصورٍ في عمل القلب، المؤدّي إلى الوفاة.

مضاعفات في عمل الجهاز التنفسي وخصوصاً لمرضى الربو.

ظهور الأمراض الجلدية المتعددة مثل: الأكزيما، وحبّ الشباب، والوردية، والصدفيةّ، والنخاليّة، والحساسيّة الجلدية، واحمرار شديد في الوجه والخدين خصوصاً لدى الأطفال، والإصابة بالقرصة الجلدية بالإضافة إلى برودة وتورّم أطراف الجسم.

آلام في الظهر والرقبة، والسبب في ذلك يعود إلى تقلص في العضلات والأربطة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

تقصّف الشعر نتيجة تعرّضه للهواء البارد.

تلف جلد البشرة.

تشقق الشفاه.

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كيفية الوقاية من البرد

استخدام الماء الدافئ في الشرب والتنظيف واستخدام القفازات منعاً لتجمّد الأطراف.

توفير التدفئة المناسبة للمنزل.

تجنب الانتقال بشكلٍ فجائيٍ من الأجواء الحارة إلى الأجواء الباردة.

أخذ اللقاح ضدّ الإنفلونزا الموسميّة.

وضع الكريمات على البشرة واليدين والشفاه.

تجنب القيام بالأعمال الشاقة في الأجواء شديدة البرد.

البقاء قدر الإمكان في الأماكن الدافئة.

خلع الملابس مباشرةً في حال ابتلالها بماء المطر.

تفادي تعريض الظهر والرقبة والوجه لضربات الهواء القويّة.

حمل الدواء والعلاجات المناسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو تجنّباً لحصول أزمة مفاجئة.

توفير مضادات الالتهابات في حال حصول التهابات في المفاصل.

الحرص على ارتداء الملابس الشتوية الدافئة والواقية من البرد.

نقلاً عن موقع موضوع