تراند اليوم : فحص المنحة القطرية .. رابط فحص 100 دولار 6000 اسم جديد 2019 / 2020

من المقرر أن تضاف إلى رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار أكثر من 6 ألاف إسم جديد إلى الأسماء القديمة بعد موافقة اللجنة القطرية والجانب الاسرائيلي عليها. توقعت مصادر مطلعة ان يعلن السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 12 اليوم الخميس.

ورجحت المصادر ان يتم صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة ، مطلع الأسبوع المقبل ، مشيرة إلى ان عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد لـ 75 ألف أسرة بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.

وأوضحت ان آلية الصرف ستكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وأعلن السفير العمادي أمس الأربعاء، عن استمرار المنحة القطرية للأسر الفقيرة، وتلك المخصصة لوقود محطة الكهرباء في القطاع، حتى شهر مارس المقبل.

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وقال السفير العمادي "قطر تدرس بشكل إيجابي طلب الإخوان في قطاع غزة لتمديد المنحة القطرية"، مستدركا : "لكن المنحة موجودة لشهر مارس من العام القادم".

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