تراند اليوم : عروس تدمر حفل زفافها بسبب رقصة العريس مع أمه

واشنطن - الخليج 365

انفجرت عروس أميركية بنوبة من الغضب بعد قيام عريسها بالرقص مع والدته، بعد أن كانت قد طلبت منه عدم الإقدام عليه.

وصدمت العروس الحاضرين، في حفل زفافها، بمغادرتها القاعة وهي غاضبة جدا وتصرخ وتبكي، عقب رقص العريس مع والدته.

وكانت العروس فقدت والدها وهي في سن صغيرة، مما دفعها للاشتراط على زوجها أن لا يرقص مع والدته خلال حفل الزفاف، لأنها لن تحظى برقصة مماثلة من والدها الراحل.

وبالرغم من غرابة الطلب الذي أثار حزن والدة العريس، فإنها وافقت عليه، إلا أن الأمور لم تسر وفق المخطط خلال الحفل.

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فمع توجه الحاضرين إلى حلبة الرقص، نسي العريس الطلب أو تجاهله، ورقص مع والدته بشكل عفوي، مما دفع الحاضرين للتجمع حولهما وتشجيعهما، ليثير المشهد غضب العروس، التي قامت برد فعل صادم.

فقد غادرت القاعة فورا، وهي تصرخ وتبكي وتسب وتلعن، ثم توجهت إلى دورة المياه لتكمل نوبة الغضب هناك.