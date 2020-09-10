تراند اليوم : دار الإفتاء المصرية تصدر فتواها النهائية في حكم الحجاب " فيديو"

القاهرة - الخليج 365

أصدرت دار الإفتاء المصرية، حكمها النهائي على ارتداء النساء الحجاب خلال بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجاب الشيخ عبد الله عجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في سؤال من المتابعين التي وردت للصفحة، نصه خلال البث المباشر، :"هل من الصحيح الإجبار على الحجاب؟".

وأجاب الشيخ عجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"الحجاب فريضة على من بلغت وتركه حرام شرعًا"

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وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "على الأم تربية الأبناء بحكمة ولين لاسيما البنات، وتعوديهن على ذلك منذ الصغر حتى لا يكبرن ويصير الأمر ثقيلا على أنفسهن".

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وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.