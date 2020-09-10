تراند اليوم : مسلسل عروس بيروت الحلقة 79 ..عروس بيروت حلقة79

الحلقة التاسعة والسبعون 79 مسلسل عروس بيروت الموسم الأول، عشاق المسلسلات والدراما اللبنانية علي موعد جديد مساء أمس الأربعاء الموافق 18 ديسمبر -كانون الأول لعام 2019، مع الحلقة التاسعة والسبعون من المسلسل اللبناني الرومانسي عروس بيروت في موسمه الأول، لمتابعة أحداث وتفاصيل المسلسل، بعد عودة ثريا لفارس وموقف الست ليلي وما هو المخطط الجديد الذي ستقوم بتنفيذه بعد فشل كل محاولات لإخراج زوجة إبنها من منزل عائلة الضاهر

وترقب المتابعين والمشاهدين للمسلسل اللبناني، عروس بيروت في موسمه الأول، أمس الأربعاء الموافق 18 ديسمبر لعام 2019، أحداث وتفاصيل مثيرة خلال عرض الحلقة 79 من المسلسل، ومعرفة ماذا تخطط الست ليلي لثريا؟، وهل ستنجح هذه المرة في تنفيذ مخططها؟، وماذا سيفعل ىدم عساف خلال الفترة المقبلة؟، كلها تسأؤلات سوف تجيب عنها أحداث الحلقة أمس