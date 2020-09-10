تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2019 الامارات

أعلَنت إمارةُ أبو ظبي الإماراتية عن الإنطلاقة الفِعلية والرسمية التي تخُص نتائج الثانوية العامة الامارات 2019 ونتائج طلاب الصف الثاني عشر الفصل الأول حسبما أورَدت المصادر الأوليّة في وزارة التربية والتعليم الإماراتية في صبِيحة يوم الثلاثاء، العاشِر من شهر يناير للعام الجديد 2019، والقائمة بهذا الخِضمّ تطول خاصّة في ظل التطلع للتعرّف على كافة النتائج الصادِرة عن الوزارة والتي كَانت تخُص طلاب الصف الثاني عشر، وكان مجلس أبو ظبي التعليمي الوطني قد أعلن عن النتائج ومُستدرك أنّ الإتاحة للتعرف عليها سيكون مُبتدئ من العاشر من يناير 2019.

وحسبما ذَكر البيان الصادر عن مجلس أبو ظبي التعليمي فقد وصَلت أعداد الصلاب والطالبات في الصف الـ 12 للفصل الأول ما لا يقِل عن 20197، وبالتفاضُل وصل إلى 14672 مع العلم أنّه سوف تُتاح نتائج الصف الـ 12 من خِلال طرحه على النظام التعليمي “معلوماتي” والمُرتبط إرتباط وثيق بنظم المعلومات الخاصة بالطالب “esis”.

كما وأوضَح بيان المجلس أنّ أهداد الطلاب والطالِبات الذين خاضُوا تلك الإختبارات قَد وصل في الإحصائيّة الأخيرة إلى ما يدنُو من 8162 طالبة وطالب، وذلك في مَدارس الحكومة، بالإضافة إلى 3481 طالبة وطَالب في مدارسِهم الخاصّة، وأكّد المجلس التعليمي في أبو ظبي بأنّه ومن الضروري أنْ يُسجل كل طالب فى صف الثاني عشر عبر النظام الأقوى وهو نظام معلوماتي الحصري، وذلك من أجل أن يتمكن فعليًا من المعرفة الكاملة لكُل الدرجات والمُعدّلات التي تخص النتائج الخاصة بكُل طالب على حِدًا، كما سيتعرف الطالب أيضًا على التفاصيل الخاصة بالدرجات في كل المساقات والمواد عبر شبكة الانترنت العِملاقة.

وفي هذا الخِضمّ كان لنا إشارة وهِي أنّ أولياء الأمور لدى الطلاب والطالبات في الفُصول الدراسية الثانية عشر لينتظرون وبكُل شغف وفراغة للصبر نتائج الأبناء ليتعرفوا على الجهد الذي بذلوه لأجل الأبناء، وفي هذا يتّصل الأمر أكثر من التوضحات التي تحمل في طياتها العديد من الملابست، حيثُ باتت نتائج الثانوية العامة قاب قوسين من الذيع أو أدنى في دولة الامارات العربية المُتّحدة للعام الميلادي 2019، وذلك على أنها بمثابة البوابة الاخيرة لأبنائهم إلى مرحلة الجامعة والدراسات العليا، حيثُ يرغب الكثير من أولياء الأمور بالإضافة إلى الطلاب والطالبات في تحقيق درجات مُتميّزة ومرتفعة وذلك من اجل الدخول إلى ما يتمنّاه ويتوقعه من الكليات أو الأقسام أو التخصّصات أو الإبتعاث خارج نطاق دولة الإمارات وبعد ذلك الإلتحاق بإحدى جامعات الغرب في أوروبا أو أمريكا أو استراليا أو فِي كندا كذلك.

Advertisements

نتائج الثانوية العامة الامارات 2019

يُذكر أنّ الوزارة كانَت قد أعلنت في وقتٍ سابق نيتها الإعلان عن نتيجة الطلاب للثانوية العامة التي تخُصّ الصف الثاني عشر في يوم 10 من الشهر الأول للعام 2019 الجاري ليصبح فيما بعد مُتاحًا لكُل الطلاب وأولياء الأمور إمكانية الحُصول على كل النتائج وذلك عبر النظام المعلوماتي للطالب الإلكتروني والتي باتت متوفرة على البوابة وكذلك موقع مجلس الخاص بأبو ظبى لنظام التعليم، ليتوقع أن يتعرّف أولياء الامور والطلبة كذلك على نتيجة هذه الإختبارات الخاصة بصف الثاني عشر والمُؤهّلة للدخول إلى العام الجامعي فوراً وذلك عبر موقع إلكتروني يطلق عليه إسم “نظام الطالب الإلكتروني”

اقرأ أيضاً

وللإنتقال والتعرف على نتائج الثانوية العامة الامارات 2019 نتائج طلاب الصف الثاني عشر الفصل الأول أُنقر هنـــــا

خالِص الأمنيات بالنجاح والتوفيق نتمنّاها لكل الطلاب والطالبات الذين يسعُون للإنتقال إلى العام الجامعي والدراسات العليا على أمل الحُصول على النتخصصات الراقية الساعية غلى بناء الوطن والحفاظ على أعمدة القوة والجمال في جنباته.