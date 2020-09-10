تراند اليوم : هيفا وكبارية الواوا تهين جيش لبنان وتسخر من آلامنا- وثيقة

إندلع منذ ساعات، حريق مهول في أحد مستودعات مرفأ بيروت، وتصاعدت منه سحب دخان عملاقة، ما أثار الرعب بين اللبنانيين، وقال مدير عام المرفأ بالتكليف باسم القيسي، إن الحريق وقع في مبنى توجد فيه براميل زيوت للقلي ودواليب كاوتشوك, تابعة لشركة مستوردة، وبدأ في براميل الزيت نتيجة الحرارة أو خطأ ثاني، من المبكر أن نعرف بعد.

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الجيش اللبناني، حاول بكل إمكانياته المتاحة إخماد الحريق، حيث إستعان بمروحيات عسكرية لمساندة فرق الدفاع المدني في حين منعت قوات الأمن مرور السيارات على الطريق المجاور للمرفأ للسماح بوصول سيارات الإطفاء.

هيفاء وهبي، وعوضًا عن مساندة جيشها بكلمة طيبة، وفرق الحماية المدنية التي يعرض طاقمها حياتهم للهلاك، ومواساة شعبها الجريح، سخرت من مجهوداتهم، في مشهد لا يليق إلا بها وبواواها.

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المغنية الخمسينية التي أصبحت تشبه المتحولين جنسيًا، نشرت فيديو عبر خاصية الستوري، يظهر مروحية تابعة للجيش اللبناني، تتوجه بسرعة لإخماد الحريق، لكن التعليق الذي أرفقته بالفيديو صدم اللبنانيين ورواد السوشيال ميديا العرب.

طليقة محمد الوزيري، علقت بعبارة (LoL) أي أنها تضحك بأعلى صوتها, وتسخر من جيشها الذي أنهكته الحروب والنزاعات الطائفية، وإمكانياته البسيطة، وتسخر من آلام شعبها الذي يريد الفرار من لبنان جنة الله فوق الأرض.

هيفاء هذه لا تملك في أرشيفها أغنية أهم من (شوف الواوا) ولا يعتب عليها اللبنانيون، لأنهم لا يعتبرونها سوى رقاصة كبارية.

سليمان البرناوي – الجزائر