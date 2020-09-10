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تراند اليوم : الدجاج مع الخضار على الطريقة التركية

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يتميّز المطبخ التركي بتنوع أطباقه اللذيذة والمميزة والتي تتمتع بغنى في الطعمات والمكونات. تعلموا تحضير الدجاج مع الخضار على الطريقة التركية.

المكونات:

  • صدر دجاج
  • حبات فطر
  • جزر
  • كوسا
  • بصلة
  • فليفلة حمرا
  • طماطم
  • رب البندورة
  • 3 فصوص ثوم
  • زيت نباني

طريقة التحضير:

  • قطعي الدجاج والخضار الى شرائح عريضة ومتساوية.
  • اضيفي نصف كوب صغير من الزيت النباتي في مقلاة واقلبي الدجاج لينضج قليلاً.
  • اضيفي الجزر ومن بعدها الفطر، وبعد 5 دقائق ضعي الكوسا ومن ثم حبة طماطم مطحونة
  • أضيفي معلقتين كبيرتين من رب البندورة ومن ثم البصل والفليفلة والثوم
  • تبلي بالملح والبابريكا والبهار الاسود واتركيها على نار هادئة لتنضج
  • تقدم ساخنة، ويمكن تحضير الرز الطويل بجانبها.
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