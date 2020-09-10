تراند اليوم : الدجاج مع الخضار على الطريقة التركية

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يتميّز المطبخ التركي بتنوع أطباقه اللذيذة والمميزة والتي تتمتع بغنى في الطعمات والمكونات. تعلموا تحضير الدجاج مع الخضار على الطريقة التركية.
المكونات:
- صدر دجاج
- حبات فطر
- جزر
- كوسا
- بصلة
- فليفلة حمرا
- طماطم
- رب البندورة
- 3 فصوص ثوم
- زيت نباني
طريقة التحضير:
- قطعي الدجاج والخضار الى شرائح عريضة ومتساوية.
- اضيفي نصف كوب صغير من الزيت النباتي في مقلاة واقلبي الدجاج لينضج قليلاً.
- اضيفي الجزر ومن بعدها الفطر، وبعد 5 دقائق ضعي الكوسا ومن ثم حبة طماطم مطحونة
- أضيفي معلقتين كبيرتين من رب البندورة ومن ثم البصل والفليفلة والثوم
- تبلي بالملح والبابريكا والبهار الاسود واتركيها على نار هادئة لتنضج
- تقدم ساخنة، ويمكن تحضير الرز الطويل بجانبها.