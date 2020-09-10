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تراند اليوم : رغيف اللحم بالكاتشب

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المكونات:

  • كيلو لحم مفروم
  • 4 قطع توست طري مفروم
  • 2 بصل حجم كبير
  • 1 طماطم
  • بقدونس
  • 2 بيض
  • ملعقتان كبيرتان كاتشاب
  • ملعقتان كبيرتان زبدة
  • ملح
  •  فلفل أسود
  • 7 بهارات
     

طريقة التحضير:

  • قطعي التوست والبصل والبقدونس الى مكعبات متوسطة، وابرشي الطماطم
  • في قدر، ذوّبي الزبدة وحمّري البصل لمدّة 5 دقائق أو حتى يتكرمل، ثم اتركيه جانباً ليبرد
  • في وعاء، أخلطي البصل المحمر مع اللحم
  • أضيفي التوست والطماطم والبقدونس والبيض
  • نكّهي بالملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم، وقلّبي المكونات جيداً حتى تمتزج.
  • ضعي الخليط في صينية الخبز على شكل مستطيل واتركيها في الفرن لمدة تصل الى ساعة.
  •  أخرجي قطعة اللحمة من الصينية وادهنيها بالكاتشاب
  • قدّمي هذا الطبق إلى جانب الخضار المسلوقة والسلطة الخضراء.
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