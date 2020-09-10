تراند اليوم : طرق الحصول على حياة زوجية سعيدة للأبد

يأمل معظم الأزواج في أن تصبح الأمور الزوجية أكثر إثارة بعد وجبة العشاء أو الإفطار، الأمر الذي يحتاج من الطرفين أو الشريكين إلى إعادة التفكير في بعض الأمور الصحية والنفسية من أجل زيادة الرغبة لديهما، من أجل زيادة الرغبة الزوجية من جديد.

هناك بعض النصائح والطرق التي تساهم في الحصول على حياة زوجية مثالية.. وهي:

الراحة

قبل ممارسة العلاقة الزوجية يجب على كلا الزوجين التأكد من راحة الآخر، حيث اثبتت الدراسات الحديثة أن الاسترخاء والاطمئنان أهم مسببات الإثارة الزوجية والوصول للأورجازم.

الغذاء

لا ينصح بالأكل والشبع قبل العلاقة الزوجية؛ لأنه يسبب الكسل والخمول ويزيد من ضخ الدم للمعدة بعيد عن العضو، مما قد يسبب ضعف أو عدم الانتصاب.

اللياقة البدنية

ممارسة الرياضة نصيحة مهمة في كل الأوقات؛ لأنها تساعد على النشاط وتمنح الجسم القوة كما تساعد على ممارسة العلاقة الزوجية بانتظام.

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الكيف والكم

الاستمتاع بممارسة العلاقة الزوجية بين الشريكين أهم بكثير من الحرص على زيادة عدد مرات الممارسة، حيث إنه يهدر الصحة ويسبب الإجهاد من دون جدوى، نجد أن تغيير الأوضاع أثناء ممارسة العلاقة الزوجية يساعد على الإثارة الجنسية ويقلل من الملل والخمول.

الرغبة

يبقى من الضروري وجود الرغبة المشتركة بين الزوجين في ممارسة العلاقة الزوجية، حتى لا تتحول الممارسة الروتينية إلى واحد من طقوس الحياة الزوجية، كما أنه قد يتسبب في تسلل الملل للزوجين وقلة الرغبة الجنسية بين الشريكين.

التلقائية

لاتهتم بتحديد الموعد ولا الزمان ولا عدد المرات، احرص على أن يكون الموضوع تلقائيا وعفويا، ولا يأخذ طابع الرسمية ويفقدك الإثارة والمتعة، تأكد أن ممارسة العلاقة الزوجية ليس من باب استعراض القدرة أو الموهبة.

التغيير

ينصح الزوجين دوما بتغيير المظهر الخارجي بين الحين والأخر، مثل قصة الشعر وملابس النوم أو تغيير لون الشعر عند المرأة؛ لتحفيز الرغبة في ممارسة العلاقة الزوجية.