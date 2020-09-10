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تراند اليوم : لمن يعاني اضربابات القولون ... تجنب هذا الأطعمة

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إذا كنت تعاني من اضطرابات القولون فعليك تجنب هذه الأغذية ذلك أن مكمن الخلل يكون حينها في النظام الغذائي الذى تتبعه، ما يجعل من الآلام في منطقتي البطن والخصر لا تطاق.

القاعدة الأهم تكمن في التركيز على الأغذية ذات الألياف مثل الخضار والفواكه وتجنّب الحبوب والبقوليات بقدر المستطاع، وعليكِ تجنب هذه الأطعمة:

الحبوب: كل ما يتبع القمح والجلوتين.

الحليب: وتحديدًا حين يكون ساخنًا. يعود السبب في كون الحليب من أبرز مهيّجات القولون العصبي لكونه غنى بالدهون التى تسبّب مثل هذه الاضطرابات.

المقليّات: تحتوى على الدهون المركّبة التي تتسبّب بالمتاعب للقولون.

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الفاصوليا وغيرها من بقوليات: تسبّب هذه الأطعمة كثيراً من التهيّج في القولون والجهاز الهضمى، على الرغم من أهميتها الغذائية.

الأطعمة التي تسبّب الانتفاخات: منها خضروات بعينها كالملفوف والزهرة ما يسبّب حالة من الانتفاخ والألم في البطن والخاصرة.

القهوة: تتسبّب بكثير من تقلصات الجهاز الهضمي والقولون.

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