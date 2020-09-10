تراند اليوم : حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الثلاثاء

غزة/ الخليج 365

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة من المتوقع أن يكون الجو يوم غد السبت، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت: يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما يوم الاثنين المقبل، فيكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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وذكرت الأرصاد الجوية أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.