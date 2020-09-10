تراند اليوم : تنسيق معهد فني صحى 2020 .. تنسيق معهد فني صحي في كافة المحافظات المصرية

ننشر لكم تنسيق علمي كامل المرحلة الاولي والثانية، و تنسيق تنسيق معهد فني صحى 2020 في جميع المحافظات المصرية، ضمن متابعتنا المتواصلة للتنسيقات مع بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتمهيد لبدء نشر تنسيق المرحلة الثالثة.

تنسيق علمي كامل مرحلة أولى و تانية

طب المنصورة 406.5

طب جنوب الوادي 406.5

طب الزقازيق 406

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طب القاهرة 406

طب سوهاج 406

طب بور سعيد 405.5

طب طنطا 405.5

طب كفر الشيخ 405.5

طب المنيا 405.5

هندسة بترول و تعدين السويس 405.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

طب بنها 405

طب أسيوط 405

طب عين شمس 405

طب الإسكندرية 405

طب حلوان 404.5

طب بني سويف 404.5

طب السويس 404

طب أسوان 404

طب الفيوم 404

طب أسنان عين شمس 403.5

طب أسنان الإسكندرية 403.5

طب أسنان القاهرة 403.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5

طب أسنان المنصورة 403.5

طب أسنان جنوب الوادي 403.5

طب أسنان طنطا 403.5

طب أسنان كفر الشيخ 403.5

طب أسنان بني سويف 403.5

طب أسنان الفيوم 403.5

طب أسنان أسيوط 403.5

طب أسنان المنيا 403.5

طب أسنان السويس 403.5

طب أسنان الزقازيق 403.5

صيدلة جنوب الوادي 403

صيدلة المنوفية 403

صيدلة الفيوم 403

صيدلة سوهاج 402.5

صيدلة دمنهور 402.5

صيدلة طنطا 402.5

صيدلة المنصورة 402.5

صيدلة الزقازيق 402.5

صيدلة مدينة السادات 402.5

صيدلة المنيا 402.5

صيدلة حلوان 402

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 402

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402

صيدلة بني سويف 402

صيدلة أسيوط 402

صيدلة الإسكندرية 402

صيدلة القاهرة 402

صيدلة بور سعيد 402

صيدلة عين شمس 402

علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5

علاج طبيعي القاهرة 401.5

علاج طبيعي بني سويف 401.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5

علاج طبيعي بنها 401.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5

طب بيطري المنوفية 400.5

طب بيطري المنيا 400.5

طب بيطري المنصورة 400.5

طب بيطري العريش 400.2

طب بيطري بني سويف 400

طب بيطري كفر الشيخ 400

طب بيطري جنوب الوادي 400

طب بيطري الوادي الجديد 400

طب بيطري أسوان 400

طب بيطري الزقازيق 400

طب بيطري سوهاج 400

طب بيطري أسيوط 400

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400

طب بيطري دمنهور 400

طب بيطري الإسكندرية 400

طب بيطري القاهرة 400

طب بيطري بنها 399.5

طب بيطري مدينة السادات 399

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 399

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 399

ألسن كفر الشيخ 399

علوم البترول والتعدين مطروح 398.5

طب بيطري مطروح 398.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 398

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 398

حاسبات ومعلومات قنا علوم 397.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 397.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 397

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 397

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 397

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 397

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 397

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 396.5

سياسة واقتصاد السويس 396.5

هندسة القاهرة 396

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 396

سياسة واقتصاد بني سويف 396

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 395.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 395.5

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 395.5

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حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 395.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 395.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 395.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 395.5

علوم دمنهور 395.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 395

تمريض طنطا 395

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 394.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 394.5

علوم القاهرة 394.5

علوم سوهاج 394.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 394

حاسبات ومعلومات السويس علوم 394

علوم كفر الشيخ 394

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 393.5

تمريض دمنهور 393.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 393.5

علوم الإسكندرية 393.5

علوم جنوب الوادي 393.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5

هندسة عين شمس 393

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ألسن بني سويف 393

ألسن عين شمس 393

معهد فني صحى طنطا 393

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تمريض المنصورة 392.5

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علوم طنطا 392

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ألسن المنيا 392

علوم المنيا 392

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 391.5

تمريض بور سعيد 391.5

علوم بني سويف 391.5

علوم حلوان 391.5

ألسن الأقصر 391.5

علوم المنصورة 391.5

ألسن سوهاج 391.5

علوم أسوان 391

علوم المنوفية بشبين الكوم 391

علوم بنها 391

علوم السويس 390.5

معهد فني صحى المنصوره 390.5

تمريض الزقازيق 390.5

علوم بنات عين شمس 390.5

علوم بور سعيد 390.5

علوم دمياط 390

هندسة طنطا 390

علوم العريش 390

هندسة الزقازيق 390

تمريض دمياط 390

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 390

علوم الوادي الجديد 389.7

علوم الارض بني سويف 389.5

معهد فني صحى الزقازيق 389.5

معهد فني صحى الاسكندريه 389.5

هندسة سوهاج 389.5

هندسة بني سويف 389

هندسة الإسكندرية 389

فنون تطبيقية بنها 388.5

هندسة جنوب الوادي 388

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388

تمريض المنوفية بشبين الكوم 388

تمريض جنوب الوادي 387.5

هندسة بنها بشبرا 387.5

هندسة كفر الشيخ 387.5

هندسة حلوان 387

هندسة المنوفية بشبين الكوم 387

هندسة بنها 387

تمريض المنيا 387

آثار الزقازيق بصان الحجر 387

هندسة بور سعيد 387

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فنون جميلة (فنون) أسيوط 386.5

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فنى صحي جنوب الوادي 386

معهد فني صحى بنها 386

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تمريض سوهاج 385.5

تمريض عين شمس 385.5

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معهد فني صحى بنى سويف 384.5

معهد فني صحى سوهاج 384

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فنون تطبيقية دمياط 383.5

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تمريض كفر الشيخ 382.5

تمريض الإسكندرية 382.5

هندسة أسوان 382.5

فنون تطبيقية بني سويف 382.5

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تمريض بني سويف 382

تمريض القاهرة 382

حاسبات و علوم البيانات الإسكندري