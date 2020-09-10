تراند اليوم : تنسيق معهد فني صحى 2020 .. تنسيق معهد فني صحي في كافة المحافظات المصرية

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ننشر لكم تنسيق علمي كامل المرحلة الاولي والثانية، و تنسيق تنسيق معهد فني صحى 2020 في جميع المحافظات المصرية، ضمن متابعتنا المتواصلة للتنسيقات مع بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتمهيد لبدء نشر تنسيق المرحلة الثالثة.
تنسيق علمي كامل مرحلة أولى و تانية
طب المنصورة 406.5
طب جنوب الوادي 406.5
طب الزقازيق 406
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طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5
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