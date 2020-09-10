تراند اليوم : خمس دول عربية تدعو للحفاظ على سقف إنتاج النفط

نوه وزراء النفط لعدد من الدول العربية بالحاجة إلى استمرار التعاون بين منتجي النفط الموقعين على اتفاقية عالمية لخفض الانتاج تنتهي بنهاية العام 2018، بحسب ما نقلت "كونا" الكويتية.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول منظمة (أوبك) والدول من خارجها، حيث أوضحت في بيان لها، ان الاجتماع التشاوري حضره وزراء النفط والطاقة في السعودية، التي ترأست اللجنة، وسلطنة عمان والجزائر ودولة الكويت، وهم أعضاء اللجنة بالإضافة إلى وزير الطاقة في الإمارات، رئيس مؤتمر (أوبك) في دورته الحالية.

واتفقت منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017، وساهم كبح الإمدادات في تقليص المخزونات ودعم أسعار الخام التي تجاوزت 80 دولارا للبرميل أحيانا.

والتقى وزراء النفط من السعودية والإمارات والكويت والجزائر وسلطنة عمان، والأخيرة ليست عضوا في أوبك، يوم السبت في الكويت في اجتماع غير رسمي للجنة الوزارية المشتركة التي تراقب مدى الالتزام بالاتفاقية.

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وأكد الوزراء في بيان نقلته "كونا" على الحاجة لاستمرار التعاون القائم ومواصلة الجهود الناجحة من الدول المشاركة، ودعوا لمواصلة الشراكة الحالية للتعامل مع متغيرات السوق بما يحقق مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة ويعزز النمو الاقتصادي العالمي على نحو سليم.

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كما أكد الوزراء على الحاجة إلى أوضاع صحية في السوق تحفز استثمارات كافية في قطاع الطاقة، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من النفط لتلبية الطلب المتنامي وتعويض أي انخفاضات في بعض أرجاء العالم.