تراند اليوم : تفاصيل أزمة إبراهيم حسن مع الزمالك.. وحقيقة تدخل الأهلي لإفساد الصفقة



أثار إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضم ابراهيم حسن نجم النادى الاسماعيلي، أزمة حادة داخل الوسط الكروى وشهدت الساعات الماضية تراشقا من جانب محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل بسبب التعاقدات وحقيقة بطلان توقيع اللاعب للقلعة البيضاء.

رئيس نجوم المستقبل يسعى الى حفظ حقوق ناديه فى انتقال اللاعب الى الزمالك عبر بوابة الدراويش والحصول على 500 ألف دولار شرطا جزائيا جرى صياغته فى العقد الثلاثى بين اللاعب والدراويش الى جانب نجوم المستقبل الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

بدوره تردد اسم النادى الاهلى فى الصفقة خاصة أن الطرف الآخر غريمه التقليدى على عرش الكرة المصرية فى ظل حرب الصفقات خلال فترة انتقالات اللاعبين بين أندية الدورى المحلى.

وأعلن مرتضى منصور رئيس البيت الأبيض الأحد، عن تعاقد مسئولي نادى الزمالك مع إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، لمدة 4 سنوات مقبلة وكشف مصدر داخل النادي عن التفاصيل الخاصة بانتقال صانع ألعاب الاسماعيلي لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل توقيع اللاعب على عقود انتقاله للمارد الابيض.

وأشار المصدر إلى أن الإسماعيلي طلب الحصول على خمسة ملايين جنيه بالإضافة إلى خدمات ثلاثي الزمالك عبد الله جمعة ومحمد الشامي ومحمد مجدي في إطار الصفقة مؤكدا عن ترحيب محمد مجدي فقط بالانتقال للدراويش، في حين لم يتم حسم موقف عبد الله جمعة والشامي، وسوف تتضح الرؤية خلال الساعات المقبلة.

بدوره وجه إبراهيم حسن، صانع ألعاب الزمالك الجديد، الشكر الى رئيس القلعة البيضاء، على تمسكهم بضمه للفريق والتعاقد معه من النادى الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفي الجاري وقال فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، إنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الإدارة البيضاء وجماهير النادي، وأن يكون له دور مؤثر في بطولات الزمالك خلال الموسم الجديد، موجها الشكر لمجلس الإسماعيلي على موافقتهم على انضمامه للزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية وتلبية رغبته في ارتداء الفانلة البيضاء.

وأضاف أن اللعب لنادى الزمالك كان حلما كبيرا بالنسبة له، متمنيا المساهمة فى تحقيق العديد من البطولات للقلعة البيضاء فى المواسم المقبلة.

من جانبه أكد محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، أن صفقة انتقال إبراهيم حسن صانع ألعاب الإسماعيلي إلى الزمالك "غير قانونية" وأنه لا يعتد بما أعلنه المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وقال ان الإسماعيلي لم يعلن الصفقة بعد لأنها لم تكتمل وما أعلنه الزمالك بحصوله على توقيع اللاعب لا يهمني".

وأضاف: "الصفقة لن تكتمل إلا بتوقيع مخالصة رسمية من جانب نجوم المستقبل، بخصوص حصته في عقد اللاعب، وهو ما لم يحدث" مشيرا إلى أن العقد الثلاثي بين ناديه والإسماعيلي واللاعب، يفيد بتغريم حسن نصف مليون دولار حال توقيعه بدون إذن لأي نادٍ، كما أن الإسماعيلي سيتعرض لغرامة بنفس القيمة حال بيعه اللاعب دون إذن.

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وأوضح أنه قدم عرضا لشراء عقد اللاعب نهائيا مقابل 1.5 مليون دولار، ورفضه الإسماعيلي، مؤكدا أن "توقيع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي على عقد بيع اللاعب للزمالك، يجعله يتقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب والإسماعيلي لعدم إتمام الصفقة" لافتا الى أن ناديه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد اللاعب، مشيرا إلى إن خزينة الإسماعيلى ستتحمل 500 الف دولار جراء بيع اللاعب دون الرجوع لنادي نجوم المستقبل ووفقا لـ العقد الثلاثي بين اللاعب والناديين.

وأضاف ان ادارة الاسماعيلي لم تعلن عن موقفها حتى الان ولم يتحدث معي أحد من مسئولي الزمالك او الدراويش، منوها بأنه في حال تقدم الزمالك بعرض لضم اللاعب كان سيرسل العقد فورا للإسماعيلي لأخذ موافقتهم مشددا على أنه لا يعتد بما تم من تعاقد بين الزمالك وإبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي، لافتا إلى أن فيديو توقيع اللاعب تم تسجيله منذ أسبوع.

وأضاف: "الإسماعيلي لم يعلن رسميا أنه استغنى ووافق على انتقال إبراهيم حسن، لذلك العقد لا يعتد به" موضحا ان اتفاق الزمالك مع الإسماعيلي لابد وأن يسبقه خطاب مكتوب من نجوم المستقبل بالموافقة على هذا الأمر ونفس الشيء للاعب لابد وأن يحصل على موافقة نجوم المستقبل".

وأوضح: "إبراهيم حسن الآن أصبح مطالبا بسداد 500 ألف دولار بعد إخلاله بالاتفاق مع نجوم المستقبل وتوقيعه للزمالك" و"عندما طلب الإسماعيلي ضم إبراهيم حسن، فوجئت بمجلس الإسماعيلي بالكامل في مكتبي ومارس عليّ ضغوطات كبيرة وبإلحاح كبير ووافقت في النهاية، ولا أعرف لماذا الحديث عن الحقوق ويتهرب الجميع".

وتابع: "العقد محرر على ورق النادي الإسماعيلي وتم وضع كل البنود به وجميع الأطراف قامت بالتوقيع على العقود" وينص على حصولنا على 50% من قيمة انتقال إبراهيم حسن لأي ناد بالإضافة إلى أي مميزات أخرى، نجوم المستقبل والإسماعيلي يتشاركان في إبراهيم حسن".

وأوضح رئيس نجوم المستقبل أنه أرسل خطابا إلى مرتضى منصور يتضمن صورة عقد نادي نجوم المستقبل مع إبراهيم حسن والنادي الإسماعيلي مشددا على أن مرتضى على علم بكل تفاصيل عقد نجوم المستقبل مع الإسماعيلي واللاعب".

من جانبه أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي، وعضو لجنة الكرة، أنه لم يتم فتح ملف التعاقد أو التفاوض مع إبراهيم حسن لاعب وسط الإسماعيلي، خلال الفترة الماضية، ولم تتطرق لجنة الكرة لفتح أي خط للتفاوض مع اللاعب أو ناديه.

وأوضح عبد الشافي أن إبراهيم حسن يعد من اللاعبين المتميزين، ويتمنى له التوفيق في مستقبله، لكنه خارج الحسابات الفنية للأهلي، خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن المركز الذي يلعب به إبراهيم حسن يوجد به العديد من اللاعبين المميزين حاليا في الأهلي.

وشدد على أن ما تردد عن دخول الأهلي في أي مفاوضات مع اللاعب خلال المرحلة الحالية، من أجل التعاقد معه هو أمر عار تماما من الصحة.