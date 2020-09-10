تراند اليوم : ميلانيا ستتغيب عن أهم حدثين يحضرهما ترامب

قال البيت الأبيض أمس الأحد إن ميلانيا زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستغيب عن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية هذا الأسبوع في كيبك، ولا تعتزم حضور القمة المقررة في 12 يونيو في سنغافورة مع كوريا الشمالية.

وحضرت ميلانيا ترامب اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا العام الماضي. ولم تظهر السيدة الأميركية الأولى (48 عاما) على الملأ منذ 10 مايو عندما رحبت هي وترامب بثلاثة أميركيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية.

وخضعت ميلانيا لعملية جراحية في 14 مايو لعلاج مشكلة حميدة في الكلى وخرجت من المستشفى يوم 19 مايو.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسمها في رسالة بالبريد الإلكتروني أمس "لن تحضر مجموعة السبع ولا توجد خطط لها للسفر الىسنغافورة في هذا الوقت."

وقال البيت الأبيض في وقت متأخر أمس الأحد، إن الرئيس والسيدة الأولى سيستضيفان حفل استقبال مساء اليوم الاثنين لعائلات أفراد الجيش الذين قتلوا أثناء تأدية واجبهم. وأضاف البيت الأبيض أن حفل الاستقبال غير مفتوح للصحافة.