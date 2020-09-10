تراند اليوم : زينب فياض تغني وأمها هيفا تصر على عدم الاعتراف بها – فيديو

نشرت زينب_فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، فيديو جمعها مع إبنتها الصغيرة وغنّتا أغنية “البنط العريض” للنجم الإماراتي حسين_الجسمي وحققت أغنيته نسبة إستماع خيالية وصلت إلى أكثر من 80 مليون خلال أسبوعين فقط.

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فاجأت الكل بصوتها الذي يشبه صوت والدتها كثيرًا في الغناء، ولا نعلم إن كانت تقلّدها لتلفت النظر أم فعلًا مثل أمها.

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زينب ورثت الصوت السخيف من هيفا فقط والتي لا تزال تنكر ابنتها وترفض الإعتراف بها حتى.

زينب عاشت بدون أم منذ طفولتها، ورغم أنها كبرت وحاولت التقرب من والدتها لكن هيفا ترفض حتى وضع علامة إعجاب على صور كل من حفيدتيْها.

تنشغل هيفا حاليًا بقضيتها مع زوجها محمد_وزيري واتهمته بسرقتها بملايين الدولاات.