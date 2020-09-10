شاهد: إعلان صادم عبر "فيسبوك" يعرض طفلا للتبني في الأردن

تناقل العديد من رواد مواقع الواصل في المملكة الاردنية الهاشمية، إعلانا جرى نشره بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، تضمن عرض طفل لـ“التبني“ لمن يرغب وذلك بسبب انفصال والديه، وعدم رعايتهم له.

ولقي الإعلان ردود فعل غاضبة، إزاء ترك الأبوين لطفلهما الذي لم يكمل عامين من عمره دون مأوى ورعاية، داعين إلى ضرورة حل مثل هذه القضايا، بما يكفل رعاية الأطفال بحال انفصال والديهم.

وبعد نشر الإعلان وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه، أصدرت إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام بيانا توضيحا حول الإعلان.

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وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ”ورد لإدارة حماية الأسرة اليوم منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفاده عرض أحد الأطفال وعمره سنه وثمانية أشهر للتبني“.

وحسب البيان، ”فور وردد المنشور تم تتبعه وتحديد هوية الشخص الذي قام بنشر المنشور وجرى التحرك لمكان وجود الطفل وجرى اصطحابه لإدارة حماية الأسرة والاحتفاظ به في إحدى دور الرعاية“.

وأكد البيان بأنه ”سيتم متابعة حالته اجتماعيا من خلال دراسة شاملة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي تحقق المصلحة الفضلى له“.