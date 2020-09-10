"ملائكة الظلام مزقتني ومخلوق شرير استجوبني".. فتاة تروي قصتها مع الموت

تحدثت المريضة فرانسين التي ماتت سريرياً، بسبب تناولها جرعة زائدة من المخدرات ثم عادت للحياة، عن الأحداث التي مرت بها خلال موتها.

وبعد عودة فرانسين للحياة قالت: "كنت أطفو فوق جسدي وشاهدت كيف يحاولون إحيائي. ولكن فجأة أحاطت بي مخلوقات مخيفة، أطلقت عليها اسم ملائكة الظلام، ومزقتني إلى أجزاء، وكنت أطير معهم في ممرات المستشفى، وبعدها هربوا جميعا إلى سطح المستشفى ثم وجدت نفسي في الجحيم".

وأضافت: "كنت أسمع صراخ أرواح الآخرين وآلامهم، عندما كان مخلوق شرير يستجوبني، وبدا لي الأمر أنه أبدي. كان هذا المخلوق يريد أن يعرف بما أؤمن ومن أعبد. لم أجب عن سؤاله لأني كنت خائفة جدا، ولكني في الأخير قلت له أؤمن بالمسيح، وهو لن يسمح لأحد بإيذائي.

وتضيف مؤكدة، بعد هذا تم إخراجي من الجحيم، وكشف لي مسار حياتي وأخطائي بما في ذلك سلوكي السيء تجاه الآخرين".

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وتابعت: "لقد كشفوا لي كيف كان سلوكي يؤذي الآخرين ويؤلمهم، عندها أدركت، بأنه كان علي أن أحبهم أكثر".

وأضافت: "وجدت نفسي في رحم أمي وهناك شعرت بالأمن والطمأنينة، ولكن هذا الشعور انتهى بعد ولادتي مباشرة، حيث سمعت القابلة تقول عاهرة أخرى جاءت إلى الدنيا. لقد تكرر هذا كثيرا، وشعرت وكأنني في جحيم أبدي". كما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

وأوضحت الدكتور سيم بارنيا رئيس قسم بحوث الإنعاش والإعادة إلى الحياة في كلية طب لانغون في مدينة نيويورك: "تحدث مثل هذه الحالات عندما يستنسخ الدماغ نفسه كأسلوب للبقاء حيا".