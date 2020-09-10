شاهد: صورة الفنان المصري جمال يوسف قبل المرض وبعده

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان المصري جمال يوسف بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم ، بدا فيها شاحبًا وظهرت عظم جسده، بينما كان يتحدث بصعوبة في مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحاول طمأنة الجمهور بحالته الصحية، مما أثار الصدمة بين النشطاء.

وانتشرت صور الفنان جمال قبل المرض لمقارنتها بوضعه الحالي، وسط حديث عن خيانة صحية، وهي الأكبر في حياة الإنسان والتي يمكن أن يتعرض لها، وسط دعوات له بالشفاء العاجل، فيما أعرب الكثيرون عن صدمتهم من ظهوره.

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وفي السياق ذاته، تواصلت وسائل الإعلام مع الفنان المصري أشرف زكي نقيب نقابة الممثلين المصريين، للاطلاع على تفاصيل الحالة الصحية للفنان جمال، وقال إن حالته شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث كان عاجزًا عن الكلام، لكنه الآن يستطيع الكلام.

وأضاف أشرف زكي أن يوسف كان مستلقيًا في غرفة خاصة بمنزله، وطلب منه الأطباء عدم بذل أي جهد لمنع تطور صحته، مشيرين إلى أنه سيجري مسحًا ذريًا نهاية شهر ديسمبر الجاري لتحديد مدى انتشار المرض وحجم “الورم السرطاني” وهل تم القضاء عليه بجلسات العلاج الكيميائي أو لا يزال موجودًا.

ونقت وسائل إعلام مصرية اصابة الفنان المصري جمال يوسف بفيروس كورونا المستجد، حيث خيم الحزن بين متابعي الفنان متمنين له دوام الصحة والعافية.