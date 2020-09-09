شاهد: "تثليج النحل".. ابتكار فلسطيني لحمايته من الأجواء الحارة

تمكن خبير فلسطيني في تربية النحل من الحفاظ عليه حيًا بأكبر قدر ممكن من الأجواء الحارة نسبيًا في المنطقة العربية، وخصوصًا في دول الخليج.

فقد نجح خبير تربية النحل م. أحمد عبود من ابتكار طريقة استثنائية يُمكن من خلالها الحفاظ على حياة النحل وتقليل النافق منه، حيث يُعاني مربو النحل في الدول العربية من هلاك نسبة كبيرة منه، خصوصًا في موسم الصيف.

ويقول م. عبود إن خبرته الواسعة في مجال تربية النحل وجني العسل دعته للتفكير في إمكانية "تثليج خلايا النحل" في مواسم الصيف، وذلك للحفاظ على مستوى عالٍ من الإنتاج طوال مواسم السنة.

ويضيف أن تلك الفكرة راودته خلال عيشة في بلغاريا، حيث يمكن مشاهدة خلايا النحل المكسوة بالثلج، دون التأثير على دورة حياة النحل والكميات المنتجة موسميًا.

وسرعان ما لجأ خبير النحل م. عبود إلى فكرة وضع خلايا النحل في ثلاجات تستخدم أصلاً لتخزين الخضروات والفواكه.

حيث نجحت تلك التجربة في تسكين الخلايا وبقائها حيّة لأطول فترة زمنية ممكنة.

وتتلخص فكرة تثليج الخلايا عبر "تشتية" النحل من خلال إدخاله في حالة سبات شتوي، بحيث يكون ذلك صيفًا.

ففي تلك المواسم الحارة تتقلص كميات الأزهار ومراعي النحل التي يتغذى عليها.

حيث يتم في هذه التشتية التكتل بين براويز الصندوق لتدفئة الخلية مع تناول القليل من العسل، وكذلك توقف ملكة النحل عن وضع البيض وعدم خروج النحل من الخلية إلى الأجواء الحارة لدرجات الحرارة المرتفعة في الخارج وبالتالي لا يتعرض النحل للهلاك ويتم ضمان سلامته.

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لكن الأجواء الحارة ليست وحدها التي تشكل تهديدًا حقيقيًا لدى النحل؛ فالدبابير والوروار أيضَا عدوُ آخر يتربص بتلك الحشرة الداجنة.

ويُعد الصيف فرصةً مثالية وصيدًا ثمينًا لدى الدبابير والوروار لمهاجمة خلايا النحل الوادعة، إلا أن فكرة تثليج الخلايا تضيّع الفرصة على الدبابير من الوصول إلى هدفها المنشود.

ولفت خبير النحل .عبّود إلى أن فكرة تثليج الخلايا يُمكن أن تلقى رواجًا عاليًا في المنطقة الخليجية الحارة، فإمكانية نفوق الكثير من النحل بسبب الطقس أعلى من مثيلاتها في الدول العربية الأخرى.

ووفقًا للخبير؛ يضطر النحالون في منطقة الخليج الذين يخسرون كميات كبيرة من النحل الذي ينفق نتيجة الأجواء الحارة صيفًا.

لذا، فإن فكرة تثليج الخلايا ستوفر الكثير من الأموال المهدرة في شراء كميات تعويضية من النحل المستورد من الدول الأوروبية، وبالتالي الحفاظ على دورة إنتاج مثالية وبخسائر يمكن تفاديها.

وبحسب عبود؛ فإن فكرة تطبيق فكرة التثليج في غاية البساطة؛ فبمجرد انتهاء موسم الصيف وانقضاء فترة التشتية، يُعاد إطلاق الخلايا إلى المراعي الطبيعية بعد أن قضت شهور الصيف بالحفاظ على قوة النحل والعاملات والملكة، وبذلك يمكن ضمان موسم جيد من العسل المجني.

ويوضح صاحب فكرة تثليج الخلايا، أن النحل إذا استمر في الرعاية والعيش في ذات المنطقة؛ فإنه سيتأقلم مع الطبيعية الجغرافية لتلك المنطقة، ويكون قادرًا على التكيف والتعايش مع ظروفها، وأنه مع عمليات الانتخاب والتحسين يمكن الحصول على سلالة نحل قوية خاصة بالتعايش مع أجواء الخليج العربي.

ودعا عبود النحالين العرب إلى ضرورة تقديم كامل الرعاية لخلاياهم على مدار العام، والاستفادة من تطبيق تجربة التثليج.

كما دعا الخبير المؤسسات العربية والدولية إلى اعتماد التجربة كوسيلة فعالة لحماية النحل من الحرارة العالية وهجمات الدبور.