شاهد.. بكاء محمد رمضان فى مؤتمر دعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

رصد فيديو للفنان المصري، أثناء بكاءه خلال إلقاء كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، بمقر مستشفى أهل مصر لإنقاذ وعلاج الحروق بالمجان - تحت الإنشاء- بمنطقة التجمع الأول.

وقال محمد رمضان إن أي نجاح تم تحقيقه في حياته الفنية والعملية كان بسبب الجمهور وهو ما يدفعه للقيام بواجبات المشاركة المجتمعية لجميع الفئات التي تحتاج إلى ذلك، مشيدا بالجهود التي تبذلها مؤسسة أهل مصر لرعاية ضحايا ومصابي الحروق.

وأشار محمد رمضان إلى أهمية إلقاء الضوء على قضية ضحايا الحروق ودعم مصابيها ليس فقط دعم مادي ولكن أيضا دعم معنوي ضد التنمر الذى يعانون منه على مدار مراحل حياتهم المختلفة سواء في الدراسة أو العمل.

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وأضاف محمد رمضان أن الفن له دور قوى فى التوعية بمثل هذه القضايا الإنسانية وأن جهوده خلال الفترة الحالية يجب مضاعفتها لضحايا الحروق وأيضا لمواجهة انتشار فيروس كورونا .