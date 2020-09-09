تراند اليوم : الراحلة ستونة فى صورة نادرة مع الزعيم عادل إمام

شاركت الفنانة السودانية الراحلة ستونة، مع الزعيم عادل إمام فى عملين سينمائيين هما "أمير الظلام" و"هاللو أمريكا"، حيث كشفت خلال لقاء لها فى برنامج "صاحبة السعادة" أن الزعيم طلبها بالاسم بعد ما شاهدتها فى فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية مع النجم محمد هنيدى، مشيرة إلى أنها لم تصدق أن الزعيم طلبها للتمثيل معه.

وأكدت ستونة فى لقائها مع صاحبة السعادة أن صناع الفيلم تحدثوا معها كثيراً قائلة: "فضلوا يكلمونى 15 مرة وفى النهاية أقسموا إن عادل إمام طلبنى بالاسم، وبالفعل شاركت معه فى فيلم "هالو أمريكا"، وتداول رواد تويتر صورة نادرة لستونة مع الزعيم عادل إمام نستعرضها فى التقرير التالى.

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ستونة رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، وهى ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم 26 يوليو 1962، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، كما درست دراسات إضافية فى معهد الموسيقى والمسرح وشاركت ببعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة".

وأطلق عليها ملكة الحناء لموهبتها فى رسم الحناء وكان يتم الاستعانة بها في الأفراح، لتقديم فقرة غنائية للعروسة فى "ليلة الحنة"، واختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة حتى عادت وقدمت ديو غنائى مع الفنانة مى كساب فى أغنية "البنية".

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