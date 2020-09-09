تراند اليوم : تردد قناة العراقية التربوية + البث المباشر .. قناة التربوية العراقية بث مباشر

تردد قناة العراقية التربوية + البث المباشر .. قناة التربوية العراقية بث مباشر مع آخر أخبار نتائج الثالث متوسط في العراق وروابط الفحص المباشرة عن جميع نتائج السادس الاعدادي في العراق .

قناة العراق التعليمية من أهم قنوات التعليم التي تُبين للعراق خاصة من خلال عرضها البرامج والوثائق والأبحاث التعليمية والتربوية و التطورية لجميع المراحل التعليمية والعمرية أن للتكنولوجيا دور أساسي في تحقيق التواصل و الوصل بين دول العالم عامة ,حيث أن العديد من الطلاب والأساتذة يُشاهدونها للتعلم والتعليم و عن طريقها يتعلم الطلاب من جميع أنحاء العالم من خلال مشاهدتها عبر التلفاز أو الشبكة العنكبوتية الإنترنت أن لدولة العراق تاريخ وتراث وثقافة علمية و هذا عن طريق ترجمتها للغات أخرى لينتشر التعليم والعلم والمعرفة ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في العراق لما تقدمه من محتوى غني بالمعرفة.

تردد قناة العراق التربوية 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة اسم القناة على قائمة القنوات “Iraqi Education“ نايل سات 10776 (H) 27500 – 5/6 SD

قناة العراق التعليمية من أهم قنوات التعليم التي تُبين للعراق خاصة من خلال عرضها البرامج والوثائق والأبحاث التعليمية والتربوية و التطورية لجميع المراحل التعليمية والعمرية أن للتكنولوجيا دور أساسي في تحقيق التواصل و الوصل بين دول العالم عامة ,حيث أن العديد من الطلاب والأساتذة يُشاهدونها للتعلم والتعليم و عن طريقها يتعلم الطلاب من جميع أنحاء العالم من خلال مشاهدتها عبر التلفاز أو الشبكة العنكبوتية الإنترنت أن لدولة العراق تاريخ وتراث وثقافة علمية و هذا عن طريق ترجمتها للغات أخرى لينتشر التعليم والعلم والمعرفة ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في العراق لما تقدمه من محتوى غني بالمعرفة.