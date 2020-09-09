تراند اليوم : تردد قناة العراقية التربوية + البث المباشر .. قناة التربوية العراقية بث مباشر

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تردد قناة العراقية التربوية + البث المباشر .. قناة التربوية العراقية بث مباشر مع آخر أخبار نتائج الثالث متوسط في العراق وروابط الفحص المباشرة عن جميع نتائج السادس الاعدادي في العراق .
قناة العراق التعليمية من أهم قنوات التعليم التي تُبين للعراق خاصة من خلال عرضها البرامج والوثائق والأبحاث التعليمية والتربوية و التطورية لجميع المراحل التعليمية والعمرية أن للتكنولوجيا دور أساسي في تحقيق التواصل و الوصل بين دول العالم عامة ,حيث أن العديد من الطلاب والأساتذة يُشاهدونها للتعلم والتعليم و عن طريقها يتعلم الطلاب من جميع أنحاء العالم من خلال مشاهدتها عبر التلفاز أو الشبكة العنكبوتية الإنترنت أن لدولة العراق تاريخ وتراث وثقافة علمية و هذا عن طريق ترجمتها للغات أخرى لينتشر التعليم والعلم والمعرفة ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في العراق لما تقدمه من محتوى غني بالمعرفة.
تردد قناة العراق التربوية 2019
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|الجودة
|اسم القناة على قائمة القنوات “Iraqi Education“
|نايل سات
|10776 (H)
|27500 – 5/6
|SD
قناة العراق التعليمية من أهم قنوات التعليم التي تُبين للعراق خاصة من خلال عرضها البرامج والوثائق والأبحاث التعليمية والتربوية و التطورية لجميع المراحل التعليمية والعمرية أن للتكنولوجيا دور أساسي في تحقيق التواصل و الوصل بين دول العالم عامة ,حيث أن العديد من الطلاب والأساتذة يُشاهدونها للتعلم والتعليم و عن طريقها يتعلم الطلاب من جميع أنحاء العالم من خلال مشاهدتها عبر التلفاز أو الشبكة العنكبوتية الإنترنت أن لدولة العراق تاريخ وتراث وثقافة علمية و هذا عن طريق ترجمتها للغات أخرى لينتشر التعليم والعلم والمعرفة ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في العراق لما تقدمه من محتوى غني بالمعرفة.