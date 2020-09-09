تراند اليوم : ممثلة هندية ترفع قضية رجل اغتصبها بعينيه !!

نيودلهي - الخليج 365

أصبحت الممثلة الهندية إيشا غوبتا حديث وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الهندية والعالمية، بعد رفعها قضية الأولى من نوعها ضد رجل اتهمت بإغتصابها بواسطة عينيه.

وقالت الممثلة الشهيرة غوبتا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن رجلا أقدم على الاعتداء عليها “بنظراته” عندما كانت تتناول طعام العشاء في أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة الهندية.

وأضافت غوبتا في تغريدة عبر "تويتر" :“إن الأمر لم يكن له علاقة بالإعجاب، وقد تمر به أي فتاة عادية. كيف يمكن للرجل أن يكون فوق القانون. كنت أتناول العشاء. وجاء بعد ذلك وجلس على طاولة مقابلة لنا. لماذا يظن الرجال أن الأمور تجري بهذا الشكل”.

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وتابعت في تغريدة اخرى: “الرجل الذي يواصل التحديق بامرأة طوال الليل يجعلها غير مرتاحة وهذا صحيح. لم يلمسني، ولم يقل لي أي شيء. نظر إلي لا كمعجب، ولا كممثلة معروفة، ولكن لأنني امرأة. في أي مكان نستطيع أن نكون بأمان؟. هل كوني امرأة لعنة!”.

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وقالت في تغريدة أخرى: “إذا كانت امرأة مثلي يمكنها الشعور بالتهديد وعدم الأمان في الأماكن العامة، فكيف حال الفتيات العاديات. على الرغم من وجود حارسين معي إلا أنني شعرت أنه تم اغتصابي. أيها الخنزير البري أنت حقير، وتستحق أن تتعفن في السجن”.

يشار الى أن الرجل الذي رفعت ضده قضية تتهمه بالإغتصاب هو مالك فندق شهير.