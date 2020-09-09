تراند اليوم : تعرف على فوائد التفاح للمعدة

يعتبر التفاح من أكثر أنواع الفواكه استهلاكاً حول العالم، حيث يتميز بطعمه اللذيّذ وألوانه المُختلفة فمنه الأحمر، والأصفر، والأخضر،وله عدة طرق للاستخدام فيمكن أكله كما هو، أو صنع عصير التفاح أو المربى منه.

ويدخل التفاح في تحضير الكثير من أنواع الحلوى لا سيما الفطائر، ويتميز بقيمة غذائيّة عالية، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات، والبروتينات، والألياف، والكربوهيدرات، كما أنه قليل السعرات الحراريّة، لا سيما إذا أُكل مع قشره الذي يتركز فيه عدد لا بأس به من العناصر الغذائيّة المهمة في حياتنا.

ومن فوائد التفاح للمعدة، فانه يعتبر من أكثر الفواكه التي تعود بالكثير من المنافع والفوائد على المعدة وخاصة الأخضر، فهو يحتوي على الكثير من الألياف التي تسهل حركة الأمعاء، مما يقلل من اضطرابات المعدة مثل: الحموضة، والإمساك، وتجمع الغازات، وعسر الهضم.

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حيث أن الانتظام على تناول التفاح يلين الأمعاء،و يحسن عمليّة الهضم، ومن جهة أخرى أثبتت دراسات صينيّة أن التفاح يقتل ما يقارب ست وأَربعين بالمائة، من الخلايا السرطانيّة في القولون.

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