تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2019 بغداد

بالرقم الامتحاني نتائج الثالث متوسط 2019 بغداد، النتيجة التي ينتظرها الكثير من الطلاب والطالبات في محافظة بغداد، بعد الانتهاء من تقديم الامتحانات الوزارية قبل عيد الفطر المبارك، فحالة الاستياء والغضب على وجوه الطلاب واولياء الامور ظهرت جليا بعد التاخر في اعلان النتيجة التي كانت متوقع ان يتم الاعلان عنها بعد عيد الفطر مباشرة، حيث لم يصدر من وزارة التربية العراقية اي تصريح حول اسباب تاخر الاعلان عن نتيجة الثالث المتوسط 2019 الدور الاول في محافظة بغداد، لهذا تابعونا لمعرفة بالرقم الامتحاني نتائج الثالث موسط 2019 بغداد.

قام طاقم العمل في صحيفة وطن بالتواصل مع مصادرنا في وزارة التربية ببغداد لمعرفة الموعد الذي تم تحديده لاعلان النتائج الخاصة بالثالث متوسط في بغداد، وفي اجابته حول هذا السؤال نقلا عن وزير التربية محمد اقبال الصيدلي انه لم يتم تحديد موعد رسمي لاعتماد النتيجة الخاصة بالثالث متوسط 2019، غير ان هناك مصادر اخرى اكدت ان عمليات التصحيح والمراجعة والرصد للدرجات تتم على قدم وساق وان التاخر في اعلان النتائج كان بسبب الاجازة للمعلمين في عيد الفطر السعيد.

فيما قالت بعض المصادر انه لم يتم الانتهاء من عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف الثالث المتوسط، ولم تعلن الوزارة الى الان عن الموعد الرسمي للاعلان عن نتائج الثالث المتوسط في بغداد.

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ووجب التنويه الى ان الروابط والنتائج التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي روابط مزيفة وعارية عن الصحة وعلى جميع الطلاب واولياء امورهم متابعة الاخبار الصحيحة عبر موقع وزارة التربية العراقية اوالصفحة الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر.

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كما هناك العديد من المواقع الرسمية التي تتبع لوزارة التربية العراقية التي تهتم بنقل النتائج الخاصة بالطلاب، كما دعت كل طالب الى متابعة صفحة محافظته والتي سيتم الاعلان عن النتائج فيها، واننا في صحيفة وطن الاخبارية نود لفت الانتباه لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في محافظة بغداد الى اننا سنقوم بنشر النتائج الخاصة بكم عبر موقعنا فور الاعلان عن النتيجة من قبل الوزارة، لهذا تابعونا لمعرفة نتائج الثالث المتوسط 2019 في محافظة بغداد.

كما يمكنكم تزويدنا بالاسم والرقم الامتحاني الخاص بكم ووضعه في التعليقات والقيام بالانتظار حتى نجلب لكم النتيجة الخاصة بكم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في الدراسة .

يجدر الاشارة الى ان موقع وزارة التربية العراقية سوف يقوم باتاحة خدمة الاستعلام عن النتيجة للثالث المتوسط سيتم اتاحتها عبر موقع الوزارة فور الاعلان عن النتائج من قبل وزير التربية العراقية، ويمكن لكل محافظة القيام بمتابعة النتائج الخاصة بها، ويمكنهم ادخال الاسم والرقم الامتحاني عبر المواقع المعروفة ليتم معرفة ننتيجتهم، كما سيقوم موقع النجاح والسومرية نيوز ووطن الاخباري بنشر الكشوفات الخاصة باسماء الطلابة والطلبة في محافظة الكرخ الثانية لمعرفة نتيجة شهادة الثالث متوسط 2019.

كما قمنا في صحيفتنا بفتح المجال لجميع الطلاب بالتعليق اسفل الجمهور لمعرفة النتيجة الخاصة بهم في محافظة الكرخ الثانية، ولمعرفة نتيجة شهادة الثالث متوسط في المحافظة عبر القيام بتزويدنا بالاسم والرقم الامتحاني الخاص بهم واضافته في التعليقات اسفل الجمهور، وسنقوم بالرد على تعليقكم فور الاعلان عن النتائج الخاصة بكم.

ويوجد بعض الخطوات البسيطة الذي يجب علي الطلاب اتابعها من اجل الحصول علي نتائج الصف الثالث المتوسط 2019، حيث نقدم لكم روابط المواقع التي تقوم بتقديم النتيجة، ما عليك سواء الدخول علي الموقع المناسب لك، ثم كتابة الرقم الخاص بك، والضغط علي كلمة عرض النتيجة، وستكون النتيجة متوفره لديكم.