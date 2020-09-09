تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2019 موقع نتائجنا .. نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الاول

نتائج الثالث متوسط 2019 موقع نتائجنا .. نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الاول ، وكانت تسود حالة من الترقب والانتظار نراها على وجوه الطلاب والطالبات في الجمهورية العراقية، بعد الانتظار الكبير لمعرفة نتائج الثالث متوسط 2019، التي كان من المتوقع اعلانها بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، حيث لم يصدر الى الان اي تصريحات من قبل وزارة التربية العراقية حول موعد الاعلان عن النتائج، وبدورنا في صحيفتنا الاخبارية قمنا بالتواصل مع مصادر في داخل وزارة التربية، لمعرفة اخبار النتائج في المحافظات العراقية، وموعد الاعلان الرسمي للنتائج الخاصة بالصف الثالث متوسط 2019، حيث سيعرض موقع شبكة اخبار الناصرية نتائج الثالث المتوسط 2019 بالاسم ورقم الامتحان.

فقد اكدت مصادر من المكتب الاعلامي التابع لوزارة التعليم ان عمليات التصحيح والرصد الى الان لم يتم الانتهاء منها، وهم الان في العمليات النهائية القريبة لانهاء النتائج، واكد ان السبب في التاخر عطلة عيد الفطر المبارك، حيث تمتع كوادر الهيئة التدريسية العاملة في مراكز الفحص للدفاتر الامتحانية المركزية في الوزارة بعيد الفطر السعيد.

هذا وشدد المكتب الاعلامي التابع لوزارة التربية العراقية الطلاب واولياء الامور بعدم الانسياق وراء الاكاذيب، مؤكدين الى ان كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر هي نتائج مزورة وغير صحيحة.

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وان الاشاعات حول الاعلان عن النتائج الخاصة بنتائج الثالث المتوسط هي عارية عن الصحة، وسيتم نشر النتائج فور الاعلان عنها من قبل الوزارة وسيتم نشرها عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة .

نتائج الثالث متوسط موقع وزارة التربية والتعليم برقم الطالب

والجدير بالذكر أن كافة عمليات التصحيح قد إنتهت في كافة المحافظات العراقية بشكل كامل دون أي مشاكل أو عقبات تذكر، كما وتم بالفع إعتماد كشوفات النتائج بشكل نهائي، وجاري العمل على رقعها على المواقع الرسمية وإرسالها إلى وسائل الإعلام المعنية لتكون جاهزة بين أيدي طلابنا وطالباتنا فو الإعلان المصحفي المزمع عقده غداً للإعلان عن صدور النتيجة بشكل نهائي.

السومرية نيوز نتائج الثالث متوسط الدور الـأول 2019 ، حيث ينتظر الآف من الطلبة والطالبات لحظة إعلان نتائج الثالث المتوسط 2017 الدور الثاني خلال ساعات اليوم عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح والسومرية نيوز والنجاح وذلك بعدما تم التصريح عنها من قبل وزير التربية والتعليم السيد محمد إقبال ، تم ظهور نتائج الكرخ الثالثة تابعوا بقية المحافظات . صدور جميع نتائج الثالث المتوسط 2019 لجميع محافظات العراق خلال الساعات القادمة عبر روابط موقع وزارة التربية العراقية وناجح والسومرية نيوز وقناة التلغرام وموقع الفرات نيوز وغيرهم من المواقع باستخدام الرقم الامتحاني والمحافظة ويجب متابعة المقال بصورة دورية حتى يتسنى لطلابنا معرفة نتائج الدور الثاني للثالث متوسط 2019 في حال ظهورها.

النتائج ( http://www.results-iq.com/ )

جميع الولايات نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019

نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الأولى. نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الثانية. نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الثالثة. نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الأولى. نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الثانية. نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الثالثة. نتائج الثالث متوسط 2019 في البصرة. نتائج الثالث متوسط 2019 في القادسية. نتائج الثالث متوسط 2019 في نينوى. نتائج الثالث متوسط 2019 في الأنبار. نتائج الثالث متوسط 2019 في المثنى. نتائج الثالث متوسط 2019 في النجف. نتائج الثالث متوسط 2019 في كربلاء. نتائج الثالث متوسط 2019 في واسط. نتائج الثالث متوسط 2019 في أربيل. نتائج الثالث متوسط 2019 في السليمانية. نتائج الثالث متوسط 2019 في كركوك. نتائج الثالث متوسط 2019 في ميسان. نتائج الثالث متوسط 2019 في صلاح الدين.

كيفية الحصول علي نتائج الثالث المتوسط 2019

ويوجد بعض الخطوات البسيطة الذي يجب علي الطلاب اتابعها من اجل الحصول علي نتائج الصف الثالث المتوسط 2019، حيث نقدم لكم روابط المواقع التي تقوم بتقديم النتيجة، ما عليك سواء الدخول علي الموقع المناسب لك، ثم كتابة الرقم الخاص بك، والضغط علي كلمة عرض النتيجة، وستكون النتيجة متوفره لديكم.