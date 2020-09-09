تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2019 الرصافه الثالثه

نتائج الثالث متوسط 2019 الرصافه الثالثه ، وكانت حالة من الترقب الواضح على وجوه الطلاب والطالبا في الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية بانتظار الاعلان عن النتيجة الخاصة بهم نتائج الثالث متوسط 2019، حيث اكدت مصادر مسؤولة من وزارة التربية العراقية ان موعد الاعلان عن نتيجة الثالث متوسط سوف يكون خلال الساعات القادمة، حيث يتم الان انهاء عمليات الرصد للدرجات على المواقع والمراجعة النهائية، ومن ثم رفع النتائج الى السيد وزير التربية والتعليم لكي يقوم بالاطلاع عليها واعتمادها لكي يتم رفعها واعلانها للطلاب.

هذا وعبر الكثير من الطلاب عن حالة الاستياء والغضب الكبير بسبب التأخر في اعلان النتائج الخاصة بهم نتيجة الثالث متوسط في المحافظات العراقية، بالاخص في محافظة الكرخ الثانية، حيث كانت هناك عدة وعودات من قبل وزارة التربية العراقية انه سيتم الاعلان عن النتائج للثالث متوسط في محافظة الكرخ الثانية بعد العيد مباشرة، ولكن لم يتم الالتزام بالقرارات التي قامت باصدارها الوزارة.

كما عبر اولياء الامور ايضا عن هذا الاستياء من الوزارة واكدوا انه يجب على الوزارة الالتزام بما تقول واتبا وتطبيق الموضوعية في النشر حول مواعيد الاعلان عن النتيجة الخاصة بالطلاب في الثالث متوسط، وان تكون باقرب وقت، وذلك بسبب خوف الكثير من الطلبة على النتيجة الخاصة بهم في الثالث متوسط في محافظة الكرخ الثانية، واكدوا على ضرورة تطبيق الموضوعية في عملية التصحيح التي جرت على قدم وساق في الاونة الاخيرة .

يجدر الاشارة الى ان موقع وزارة التربية العراقية سوف يقوم باتاحة خدمة الاستعلام عن النتيجة للثالث المتوسط سيتم اتاحتها عبر موقع الوزارة فور الاعلان عن النتائج من قبل وزير التربية العراقية، ويمكن لكل محافظة القيام بمتابعة النتائج الخاصة بها، ويمكنهم ادخال الاسم والرقم الامتحاني عبر المواقع المعروفة ليتم معرفة ننتيجتهم، كما سيقوم موقع النجاح والسومرية نيوز ووطن الاخباري بنشر الكشوفات الخاصة باسماء الطلابة والطلبة في محافظة الكرخ الثانية لمعرفة نتيجة شهادة الثالث متوسط 2019.

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بامكانكم اليوم تحميل كافة نتائج الثالث المتوسط 2019 في محافظات بغداد والرصافة الاولى - الرصافة الثانية - الرصافة الثالثة - الكرخ الاولى - الكرخ الثانية - الكرخ الثالثة - البصرة - نينوى - الانبار - المثنى - النجف - كربلاء - واسط - بابل - ديالى - القادسية - ذي قار - صلاح الدين - كركوك - ميسان لجميع الطلاب والطالبات فور اعلان النتيجة.

أكدت مديرية تعليم بغداد أن نتائج الثالث المتوسط في كافة المدن محافظة بغداد أعلنت رسميا في الرصافة الاولى والثانية، ونتائج الثالث التوسط في الكرخ، عبر موقع وزارة التعليم وموقع النجاح.

النتائج ( http://www.results-iq.com/ )

جميع الولايات نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019

نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الأولى. نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الثانية. نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الثالثة. نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الأولى. نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الثانية. نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الثالثة. نتائج الثالث متوسط 2019 في البصرة. نتائج الثالث متوسط 2019 في القادسية. نتائج الثالث متوسط 2019 في نينوى. نتائج الثالث متوسط 2019 في الأنبار. نتائج الثالث متوسط 2019 في المثنى. نتائج الثالث متوسط 2019 في النجف. نتائج الثالث متوسط 2019 في كربلاء. نتائج الثالث متوسط 2019 في واسط. نتائج الثالث متوسط 2019 في أربيل. نتائج الثالث متوسط 2019 في السليمانية. نتائج الثالث متوسط 2019 في كركوك. نتائج الثالث متوسط 2019 في ميسان. نتائج الثالث متوسط 2019 في صلاح الدين.

كيفية الحصول علي نتائج الثالث المتوسط 2019

ويوجد بعض الخطوات البسيطة الذي يجب علي الطلاب اتابعها من اجل الحصول علي نتائج الصف الثالث المتوسط 2019، حيث نقدم لكم روابط المواقع التي تقوم بتقديم النتيجة، ما عليك سواء الدخول علي الموقع المناسب لك، ثم كتابة الرقم الخاص بك، والضغط علي كلمة عرض النتيجة، وستكون النتيجة متوفره لديكم.