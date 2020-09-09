تراند اليوم : دراسة تكشف،، العصائر المحلاة تسبب السرطان

باريس/ الخليج 365

كشفت دراسة جديدة في فرنسا أن تناول كميات من العصير المحلى يوميًا (100 مل ، أي حوالي ثلث علبة الكولا) يمكنه زيادة خطر الإصابة بمرض السرطان بنسبة 18٪ وخطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 22٪.

وأوضح معد الدراسة ،ماتيلدي توفيا، أن "السبب الرئيسي لهذا الخطر المتزايد هو السكر ، لكن الدراسة لم تقدم دليلاً قاطعًا على العلاقة بين المشروبات والمرض ، ويدعو الخبراء إلى مزيد من البحث".

وأظهرت الدراسة التي رافقت 100000 شخص بالغ في فرنسا على مدى 5 سنوات، وجود صلة بين استهلاك المشروبات السكرية وزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان " وهي تتبع دراسة تربط المشروبات السكرية بزيادة خطر الوفاة المبكرة."

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وقال توفيا إن "تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤثر على السمنة وزيادة الوزن ، وهي عوامل خطر بحد ذاتها".

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وأكد اختصاصي التغذية الذي لم يشارك في الدراسة،إيان جونسون أن "من المثير للدهشة أنه لوحظ وجود خطر متزايد على المستهلكين حتى عند الأشخاص الذين يشربون عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة بشكل طبيعي".

وبينت دراسة بحثية أخرى أن شرب مشروبات الحمية يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة المبكرة لدى النساء فوق سن 50.