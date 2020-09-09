تراند اليوم : الداعية المنجد: من يسمح لأطفاله بمشاهدة "أم بي سي 3″.. آثم وخائن!

الرياض - وكالات - مشرق نيوز -

انتقد الداعية السعودي محمد صالح المنجد، قناة "أم بي سي 3″ المتخصّصة للأطفال، وقال إن مَن يترك أطفاله يشاهدون برامجها يعد "آثماً وخائناً لرعيته" بحسب يونايتد برس.

وكتب المنجد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" السبت، أنه “بعد الإطّلاع على نماذج من برامج "أم بي سي 3" للأطفال، فإن مَن يترك أطفاله يشاهدونها آثم بلا ريب وخائن لرعيته ومضيّع لأمانتهم”.

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وجاءت تغريدة المنجد رداً على إستفسار من أحد المغردين عن حكم مشاهدة الأبناء للقناة المخصّصة بالكلية للأطفال.

وكان الشيخ المنجد أكد في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، الشهر الماضي، أن إستخدام صور المشايخ على اللوحات الإعلانية فتنة لهم، إضافة إلى أنه مخالف للتوحيد.

ويشار إلى أن "ام بي سي 3" للأطفال هي قناة من قنوات "أم بي سي" الشهيرة المملوكة لرجل الأعمال السعودي الشيخ الوليد البراهيم، وتعد هذه المحطة من أهم المحطات للأطفال حيث تعرض برامج تعليم بالإضافة الى صور متحركة.