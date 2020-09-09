تراند اليوم : قنفذ يطلق 500 سهم شوكي على كلبة‏ هاجمته

أوكلاهوما - وكالات - مشرق نيوز -

أطلق قنفذ وابلاً من السهام حوالي 500 سهم شوكي، على كلبة هاجمته في مدينة أوكلاهوما، أصابت وجهها وجزءاً من جسمها، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك دايلي نيوز" الأميركية.

وبحسب المصدر فإن الكلبة "بيلا ماي" البالغة من العمر 3 سنوات، كانت تدور حول بركة في الفناء الخلفي لمنزل مالكتها في أوكلاهوما عندما لمحت قنفذاً. وأضافت أن الكلبة كانت برفقة كلبين آخرين، وبالرغم من أنها لم تقترب من القنفذ، إلا أنه أطلق سهامه باتجاهها، وكانت حصة "بيلا" هي الكبرى.

وقالت مالكة الكلبة أليسون نولز، إن الوضع كان مرعباً، مشيرة إلى أنه بالرغم من سحب غالبية السهام إلا أنها ما زالت تكتشف بعضاً منها في وجه "بيلا". وأعربت عن اعتقادها أن القنفذ كان يشرب من بركة المياه عندما شن هجومه على الكلاب. ونقلت الكلبة إلى مركز طوارئ للحيوانات حيث استغرق طبيب وممرضتان ساعتين لسحب السهام الشوكية من وجهها وفمها وقوائمها.