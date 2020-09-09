تراند اليوم : وفق الحساب الفلكي: الأحد أول أيام عيد الفطر السعيد

غزة - مشرق نيوز

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور شرف السفياني أن شهر رمضان لهذا العام كامل بثلاثين يوما بصفة (قطعية) حسب تقويم أم القرى والحساب الفلكي القطعي، مشددا على أنه ليس هناك رؤية للهلال داخل الجزيرة العربية إطلاقا.

وقال السفياني "الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1433 هـ بإذن الله، ومن يتقدم للشهادة برؤية الهلال يوم الجمعة فينبغي رد شهادته لوجود قرينة تنفي شهادته وهي الحساب الفلكي القطعي، حيث إن المعيار الفلكي للهلال في نهاية الشهر ليس كأوله".

وتابع:"ففي دخول الشهر كان الحساب الفلكي يثبت وجود الهلال في الأفق بعد غروب الشمس مع استحالة رؤيته، لكن نهاية الشهر لن يكون هناك هلال إطلاقا بعد غروب الشمس، بل لن يكون هناك ولادة للهلال قبل الغروب، متمنيا أن لايأتي من يتجنّى على المسلمين ويضيع عليهم يوما من أيام شهر رمضان وبالتالي يتحمّل وزرهم".

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وعن الحساب الفلكي قال "بحول الله ستغرب الشمس يوم التحرّي حسب توقيت مكة المكرمة الساعة 6:49 مساء".

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فيما سيغرب القمر الساعة 6:30 مساء بفارق 19 دقيقة قبل غروب الشمس، وهذا يؤكد عدم تحقق الشرطين الأساسيين لدخول الشهر الجديد وهما: حدوث الاقتران الفلكي للأجرام الثلاثة وولادة الهلال قبل غروب الشمس، وهو مالم يتحقق يوم الجمعة 29 رمضان، حيث يحدث الاقتران وولادة الهلال عند الساعة 6:54 مساء أي بعد غروب الشمس بخمس دقائق حسب توقيت مكة.

وغروب الهلال بعد غروب الشمس، وهو أيضا مالم يحدث يوم الجمعة 29 يوم التحرّي حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بفارق زمني كبير يتراوح بين 22 دقيقة في شمال المملكة و 18 دقيقة في المناطق الجنوبية، موضحا أن القرار في مثل هذه الأمور بيد المحكمة العليا وهي المخول الوحيد بإعلان دخول الشهر وليس أحد غيرها.