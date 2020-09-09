تراند اليوم : قس مسيحي يصوم شهر رمضان

وكالات - مشرق نيوز -

شارك قس الكنيسة الميثودية في مدينة دالاس الأمريكية صديقه وجاره الإمام الشيخ ياسين، إمام الجمعية الإسلامية في مقاطعة كولين، صيام شهر رمضان كاملاً.

و كان القس فيس ماغرودر قد أصر على صيام الشهر مع صديقه الشيخ لمدة ثلاثين يوماً و لمدة 15 ساعة في اليوم و نشر تجربته الفريدة على موقعه الخاص على شبكة الإنترنت و التي اجتذبت آلاف القراء لتبادل الخبرات بين الأديان.

وذكر القس أن إصراره على الصيام هو تضامن مع المجتمع المسلم وتعميق الجانب الروحاني في شخصيته بعد أن لاحظ أثر الصيام الكبير على شخصية المسلمين، ولتعزيز هذا الجانب حرص القس على الصلاة جماعة مع المسلمين وقراءة القرآن معهم وحضور وجبات الإفطار مع المسلمين.

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وقال القس "الجميع يعاملونني كما لو كنت فرداً من المجتمع المسلم ولقد دعوني لعدة موائد إفطار في تجمعات إسلامية مختلفة"، بحسب صحيفة "الشرق" السعودية.

وشهد موقع القس على الإنترنت تفاعلاً واسعاً، ونصح القس فيه جميع المسيحيين بتجربة الصيام، وعبر عن سعادته في الإجابة عن أسئلة القراء.

واكتسبت قصة الشيخ المسلم والقس المسيحي تغطيات إعلامية كبيرة واسعة كمثال على التسامح بين الأديان. وذكر الشيخ ياسين أن شعب أمريكا يحب البحث عن الحقيقة، داعياً إلى نبذ صور الإعلام الداعية للتفرقة.