تراند اليوم : العسل يخفف من السعال الليلي عند الأطفال

واشنطن – وكالات - مشرق نيوز -

اكتشف باحثون ان العسل يخفف من سعال الأطفال الذي يمنعهم من النوم ليلاً.

وذكر موقع "ميديكال بيج تودي" الأميركي ان دراسة أعدها باحثون أظهرت ان جرعات صغيرة من 3 أنواع مختلفة من العسل تخفف السعال الليلي عند الأطفال.

وكتب الباحثون ان "العسل قد يكون علاجاً مفضلاً للسعال وصعوبة النوم المرتبطة بالتهابات القصبة الهوائية عند الأولاد".

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لكنهم حذروا من استخدام العسل عند الأطفال دون السنة والنصف سنة من العمر خوفاً من معاناتهم من التسمم.

يشار إلى ان الدراسة شملت أولاداً متوسط أعمارهم سنتان ونصف السنة، وأعطي الصغار كمية العسل قبل 30 دقيقة من موعد النوم.

وتبين ان حدة السعال تحسنت بنسبة 1.77 و1.95% في المجموعات التي أخذت العسل.

وذكر الباحثون انه من غير الواضح ما هي الميزة الموجودة بالعسل التي تساهم في تخفيف حدة السعال.