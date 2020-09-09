تراند اليوم : شقة للبيع في مانهاتن بسعر قياسي قدره مئة مليون دولار

نيويورك - وكالات - مشرق نيوز -

تستعد مانهاتن لتحطيم السعر القياسي المسجل فيها على صعيد العقارات مع طرح شقة فخمة جدا للبيع بمئة مليون دولار.

وتقع الشقة في الطابق الثاني والسبعين في ناطحة السحاب "سيتي سباير" في الشارع 56 غرب سنترال بارك وتبلغ مساحتها 750 مترا مربعا. ووصفتها وكالة "برودنشل دوغلاس اليمان" المشرفة على عملية البيع بانها "جوهرة".

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وتوفر الشفة منظرا رائعا من 360 درجة وتتمتع بأعلى شرفة في المدينة تمتد على 280 مترا مربعا. اما الديكور الداخلي فخليط بين قصر فرساي والقصور الرومانية.

وفي حال تمت عملية البيع التي يديرها رافاييل نجل الممثل الاميركي روبرت دي نيرو، فتسجل سعرا قياسيا جديدا. والسعر القياسي الحالي البالغ 88 مليون دولار سجلته شقة فخمة جدا مطلة على سنترال بارك.

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