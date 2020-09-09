تراند اليوم : الخلافات...سر الزواج المثالي

باريس - وكالات -

ان المسامحة هي من اسوأ الامور في العلاقات العاطفية، هذا ما كشفه علماء النفس في جامعة تينيسي.

وذكر موقع اتلانتيكو الفرنسي ان هؤلاء العلماء شددوا على ان الغضب هو افضل وسيلة لحل المشاكل الزوجية على المدى الطويل، وليس التسامح الذي يعد حلاّ قصير المدى الا انه يولد نوعا من الضغينة سيصعب التخلص منها.

ويشير هؤلاء العلماء الى ان التسامح في الزواج قد يكون له آثار سلبية غير مقصودة، فالشخص الذي يعتقد بان شريكه سيسامحه، يميل الى التصرف بطريقة خاطئة، الأمر الذي يفاقم الازمة بين الطرفين، في حين ان جعل الشخص الآخر يشعر بأنك غاضب منه، سوف يحول دون تكرار فعلته على المدى الطويل.