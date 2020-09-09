تراند اليوم : مصري يحرر محضرا ضد رئيس الجمهورية لتلف الأجهزة الكهربائية بمنزله

القاهرة - وكالات - مشرق نيوز -

تقدم مواطن مصري بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بتحرير محضر يحمل الرقم 5961 جنح مركز فاقوس ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ بسبب انقطاع الكهرباء، وتمت إحالته لنيابة فاقوس لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار حسام النجار، المحامى الأول لشمال الشرقية.

كان اللواء محمد كمال جاد، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطاراً من المقدم علاء مندور، رئيس مباحث مركز فاقوس، يفيد تلقيه بلاغاً من "م س ع"، 32 سنة، ومقيم دائرة فاقوس، بتحرير محضر ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وكيل وزارة الكهرباء بالشرقية، ورئيس شبكة الكهرباء، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، وقطعها على فترات طويلة، وإعادتها بشكل سريع، ما تسبب فى تلف جميع الأجهزة الكهربائية بمنزله.