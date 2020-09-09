تراند اليوم : بالفيديو: مسن يبلغ من العمر 90 يقفز بالزانة

وكالات - مشرق نيوز -

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب مقطع فيديو لرجل مسن يبلغ من العمر 90 عاما يقوم بالقفز بالزانة ويعتبر حامل اللقب في هذه الرياضة بالنسبة للفئة العمرية التي ينتمي اليها .

ويقوم د. وليام بيل، وهو والد بطل إولمبي سابق، بالقفز ثلاث مرات أسبوعيا في المكان الذي يتدرب فيه ابنه.

واستطاع بيل أن يحطم رقمه الشخصي في هذه الرياضة المحببة إلى نفسه.

يذكر ان وليام بيل لديه 4 ابناء .. جميعهم يمارسون رياضة القفز بالزانة .. واصغرهم ايرل بيل يشارك حالياً في اولمبياد لندن 2012.

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