تراند اليوم : نزيلة فندق في الإمارات تطالب بـ20 مليون درهم تعويض عن سقوط رف على رأسها

أبو ظبي - وكالات -

نظرت محكمة أبو ظبي الادارية خلال جلستها أمس، في قضية طلب تعويض ادعت فيها سيدة أوروبية ضد أحد الفنادق الكبرى في أبو ظبي و مطالبته بمبلغ 20 مليون درهم، تعويضاً عن اصابة في الدماغ حدثت لها نتيجة لسقوط رف الخزانة في الغرفة التي تقيم بها على رأسها.

وتتهم الفندق بالتسبب بهذه الاصابة بإهماله تثبيت الرف بشكل آمن، و أعلنت المحكمة أنها استلمت التقرير الطبي الخاص بحالة المدعية الصحية، كما توافق طرفا القضية على ادخال كل من شركة التأمين المتعاملة مع الفندق، وشركة المقاولات التي نفذت الأعمال الخشبية في الفندق كطرف في القضية.

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وفي تفاصيل القضية كانت المدعية في رحلة ترفيهية بأبو ظبي في شهر يوليو 2008، وبينما كانت ترتب أغراضها وتضع أحذيتها أسفل الخزانة سقط الرف الخشبي والبالغ وزنه 2.2 كيلو غرام على رأسها، مما تسبب لها بعدد من الأضرار في الدماغ أصبحت نتيجتها تعاني من نوبات صرع وحالات اغماء متقطعة، وقدر الطبيب الشرعي نسبة العجز التي تعاني منها المجني عليها بخمسين بالمئة

من جهتها المحكمة وبعد سماع طرفي القضية قررت تأجيل القضية إلى جلسة 6 سبتمبر لسماع مرافعات الدفاع.

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