تراند اليوم : أسترالي خبأ أمواله في الفرن فقامت زوجته بإحراقها

سيدني - وكالات - مشرق نيوز -

دفع رجل من مدينة سيدني الاسترالية ثمناً غالياً عندما اعتقد خطئا انه وجد المكان المناسب ليخبئ مبلغا ماليا ولكنه دفع الثمن غاليا بدلا من ذلك، فقد قام الرجل بوضع 15.000 دولار في الفرن يوم السبت الماضي، عندما باع سيارته الـ «تويوتا سوبرا» كوسيلة لدفع أحد قروضه.

وحدث ذلك عندما قررت زوجته أن تسخن «أصابع الدجاج» لطفلتيها لتحرق جميع المبلغ على غفلة منها، وذكر الرجل الذي فضل عدم الكشف عن هويته خجلا من حماقته، انه ظن ان المال سيكون بمأمن في الفرن الذي لم تستخدمه زوجته قط.

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وذكر الرجل لموقع «ناين ام اس ان» الاخباري «لقد كان ذلك المال كل ما أملك»، وأضاف «لا أملك أي شيء الآن، لقد اتصل بي البنك يوم الأحد ليسأل عن موعد دفع قرضي فلم أدفع واحدا من قبل».

وأشارت مصادر ان زوجته انهارت بشدة ولم تستطع التوقف عن البكاء عندما أخبرت زوجها، ولم يكن من المعروف اذا كان الرجل سيستطيع استرداد ماله، فعملة أستراليا الورقية مصنوعة من البلاستيك وقد ذابت جميعها.

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