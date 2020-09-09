تراند اليوم : استقبال ملكي فخم لكلب ثري صيني

شنغهاي - وكالات - مشرق نيوز -

جند ثري صيني يملك مزرعه كلاب من نوع (mastiff) في مدينه (Shijiazhuang) الصينيه شمال الصين أكثر من 20 سياره فخمه تتضمن بورش ومرسيدس وBMW وشاحنات من نوع همر تم تزيينها جميعا بوشاح أحمر إلى جانب فرش سجاد أحمر ليسير عليه الكلب الذي انفق 3 ملايين يوان صيني ما يعادل 450 ألف دولار أمريكي.

ويقول الثري أن الكلب تبتي من فصيله (mastiff) وهو من دماء صافيه ونبيلة وهذا سر المبلغ الضخم الذي دفعه مقابل الكلب وقد جذب الاستقبال الملكي للكلب وسائل الإعلام الصينية لتغطية الحدث.