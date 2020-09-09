تراند اليوم : مفتي السعودية: مسابقات "الحظ" و"اليانصيب" ربا

الرياض - مشرق نيوز -

وصف مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مسابقات "الحظ واليانصيب" التي يتم بثها عبر الإذاعات والفضائيات بأنها "ربا"، لافتاً الى أن هذه المسابقات "تعد من المنكر والقمار، حتى لو سميت بغير اسمها وتعددت صورها وأشكالها".

واعتبر المفتي في فتواه ، التي نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس ، أن طلب مجلس الشورى من وزارة الثقافة والإعلام إلزام هذه القنوات بالتوقف عن بث مثل هذه المسابقات وجهود وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد "خطوة على الطريق الصحيح".

وطالب المفتي " أصحاب القنوات والإذاعات الامتثال لأوامر الإيقاف لهذه الممارسات المحرمة شرعاً".

