تراند اليوم : جمعية بريطانية تعتزم اقامة ألعاب أولمبية للعراة!

انجلترا - وكالات - مشرق نيوز -

أعلنت جمعية "برودلاندز" في مقاطعة نورفولك شرق انكلترا والتي تضم محبي الطبيعة والتعري عن اقامة ألعاب أولمبية صيفية للعراة في الفترة ما بين 8 و12 أغسطس/آب.

ومن المحتمل أن يشارك في الأولمبياد للعراة أعضاء الجمعية وممثلون عن نوادي العراة الانكليزية الأخرى أيضا. ومن المتوقع أن ينضم الى المشاركين ضيوف وصلوا من بلدان أخرى لمشاهدة منافسات أولمبياد XXX في لندن.

وأطلق على الألعاب الاولمبية للعراة "Young British Naturists Olympic Event"، على الرغم من أن غالبية المشتركين في نادي "برودلاندز" أشخاص في منتصف العمر.

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ووعد منظمو الفعالية المشاركين بمنحهم انطباعات رائعة وذكريات لا تنسى، مع الاشارة الى أن كل شخص يمكن أن يشارك في الاولمبياد بصرف النظر عن مستوى تأهيله البدني.

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وظهرت فكرة اقامة "الألعاب الأولمبية للعراة" قبيل الحرب العالمية الثانية في أوروبا، حيث جرت أولى في عام 1939 في سويسرا التي كانت تعتبر آنذاك مركزا للعراة الاوروبيين. و في استراليا أقيمت مثل هذه الألعاب أكثر من مرة.