تراند اليوم : فيديو فيرمونت ،،+18 فيديو فيرمونت الجديد بدون حذف

فيديو فيرمونت مشاهدة وتحميل فيديو فيرمونت بدون حذف، ويحكي فيديو فيرمونت عن اغتصاب فتاة مصرية على يد خمس شبان بعد أن أشربوهاً مخدراً بعد طلبها منهم شرب الماء.

وفي جديد الاخبار، تداولت وسائل إعلام مصرية أول صورة لفتاة “فيرمونت” التي تم اغتصابها عام 2014 بالتناوب من قبلة سبعة شبان، بعدما تم وضع مخدر لها في مشروبها خلال حفلة في فندق “فيرمونت نايل سيتي” بالقاهرة، واصطحبوها إلى أحد غرف الفندق، وصوّروا الاعتداء، ثم قاموا بتوقيع اسمهم على “مؤخرتها”.!

وظهرت الفتاة بالصورة التي نشرتها صحيفة “الوطن” المصرية، وهي في أحضان أحد المتهمين، وحذفت الصحيفة الصورة سريعاً تنفيذاً لمبدأ سرية المعلومات بأمر من النيابة العامة.

وجريمة الفيرمونت هي اتهام لمجموعة من شباب اثرياء جدا جدا من عائلات معروفة اغتصبوا فتاة تحت تاثير مخدر في حفلة اقيمت سنة ٢٠١٤ في فندق فيرمونت و قاموا بتسجيل الواقعة فيديو و مشاركة الفيديو اون لاين.

ونشر أسماء مرتكبي الجريمة وجاءوا كالتالي عمرو فارس الكومي ، عمرو السداوي ، خالد محمود، عمرو حسين، عمر حافظ، أحمد طولان.

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وأكد مغردون باللغتين العربية والإنجليزية أن ”الشبان دأبوا على اغتصاب فتيات على مدار سنوات دون رقيب أو حسيب، وهذا فقط لكونهم من عائلات ثرية وذات نفوذ“.

وكان حساب ”مغتصبون“ عبر ”انستغرام“ قد أثار القضية حين نشر تفاصيل عن الواقعة مرفقة بأسماء الشبان، وأعادت نشرها بدورها الناشطة مايان السيد لتجد تفاعلا واسعا عبر موقع ”تويتر“.

وطالب ناشطون بمحاسبة مرتكبي واقعة الاغتصاب، مستنكرين معاقبة فتيات عبر تطبيق ”التيك توك“ وإصدار أحكام قضائية بحقهن، فيما لا تتحرك الجهات المعنية بشأن جرائم أشد وقعا كجريمة اغتصاب فيرمونت، على حد تعبيرهم.

أمرت النيابة العامة، بحبس "أحمد. ا"، وابنة فنانة شهيرة، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية جريمة فيرمونت.

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وكانت النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمرت أمس، بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.

جاء ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم، نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ومنذ 5 أغسطس الجاري، بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة اعتداء بعض الأشخاص جنسيًا على فتاة داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، وذلك بعد تلقيها في 4 أغسطس الجاري كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها المجني عليها وبعض المعلومات من بعض الشهود عن الواقعة.

وبعد مُضي 25 يومًا من التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين على ذمة التحقيقات في القضية وأمرت بضبط وإحضار 7 آخرين هاربين.

وأواخر يوليو الماضي، تصدر وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تداول مئات من المغردين رواية نقلتها حساب "شرطة الاعتداءات" Assault Police على إنستجرام لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنهم قاموا بتصوير أنفسهم خلال الاعتداء عليها بالإضافة لحفرهم أحرف أسماءهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

وأعلنت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي، أن الفندق على دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.

وأضاف الفندق في بيان تم نشره عبر حسابه على "تويتر" أنه "تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مؤكدة التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.

وفي 26 أغسطس الجاري، أعلنت النيابة العامة في بيانها الثالث عن هروب 7 متهمين في القضية إلى الخارج، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في الواقعة.