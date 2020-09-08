تراند اليوم : كل 40 ثانية يموت شخص انتحارا في العالم

غزة / وكالات / مشرق نيوز

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن 800 ألف شخص ينتحرون سنويا حول العالم؛ أي شخصا كل 40 ثانية، حسب جريدة "الشرق الأوسط".

وأفادت المنظمة في أول تقرير لها حول الانتحار، أن 75% من حالات الانتحار تقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وأن أكثر الأساليب شيوعا هي شرب المبيدات الحشرية والشنق والأسلحة النارية.

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن تقييد وصول الناس إلى هذه الوسائل يمكنه الحد من حالات الانتحار، إلى جانب عدم استخدام وسائل الإعلام للوصف المثير لحالات الانتحار وأساليبها، وقيام مقدمي الرعاية النفسية والصحة العقلية بمتابعة المصابين بالاضطرابات والكشف المبكر عليهم.

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وطالبت المنظمة دول العالم بوضع استراتيجيات وطنية للوقاية من الانتحار، مبينة أن 28 دولة فقط من دول العالم لديها تلك الإستراتيجيات.

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وأورد التقرير أن الفئة العمرية الأكثر تسجيلا للانتحار هي لمن تخطوا سن السبعين، والشباب ما بين 15 و29 عاما