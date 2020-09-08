تراند اليوم : بالصور : حفل زفاف فلسطيني ويهودية اعتنقت الاسلام

القدس المحتلة / مشرق نيوز

حاول أكثر من 200 محتج من مجموعة "ليهافا" الإسرائيلية مهاجمة وتخريب حفل زفاف لفلسطيني من مدينة يافا وفتاة يهودية اعتنقت الإسلام، مساء الأحد، في مشهد عنصري يهودي يتكرر يومياً تجاه الفلسطينيين خصوصاً الذين يعيشون في أراضي 48.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية اليهود الذين كانوا يهتفون "الموت للعرب" من مهاجمة مدعوين لحفل زفاف مارال مالكا (23 عاما)، ومحمد منصور (26 عاما)، فيما نظم العشرات من فلسطينيي 48 والإسرائيليين اليساريين احتجاجا مضادا في مكان قريب وأمسكوا بورود وبالونات ولافتة كتب عليها "الحب يقهر كل شىء".

Advertisements





اقرأ أيضاً







